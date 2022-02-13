"Спробуйте дістатися додому". З 14 лютого в Україні можуть закрити повітряний простір, — нардеп

За словами Олексія Гончаренка, авіаперевізників вже повідомили про припинення страхування цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі над Україною.

З понеділка, 14 лютого повітряний простір України можуть закрити. Таку інформацію у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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За його словами, закриття повітряного простору очікується з 16:00 за київським часом.

Як розповів Олексій Гончаренко, британська страхова компанія повідомила авіаперевізників про те, що з 14 лютого припиняється страхування цивільних літаків, що знаходяться у повітряному просторі нашої країни. Більше того, як запевняє нардеп, лізингодавці повітряних суден забороняють своїм бортам здійснювати рейси над територією України.

Олексій Гончаренко нагадав, що нідерландський авіаперевізник KLM вже оголосив про відміну авіарейсів до нашої країни, а літак SkyUp, який виконував рейс з Португалії до Борисполя, був змушений здійснити посадку в Кишиневі.

Нардеп від ЄС також анонсував, що в неділю, 13 лютого, очікується заява французької компанії Air France, яка також проінформує про схожу заборону на входження до українського повітряного простору.

"Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це робити вже (прямо зараз — ред.). Тому що, найближчого тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно", — підсумував парламентарій у своєму Telegram.

[ + – ] З 14 лютого буде закрито повітряний простір України, повідомляє Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко також повідомив, що у неділю, 13 лютого, міністр інфраструктури Олександр Кубраков проводить нараду з українськими авіаперевізниками через можливе закриття повітряного простору.

[ + – ] Глава Мінінфраструктури Кубраков проводить нараду через можливе закриття повітряного простору

В Офісі президента України заявили, що не бачать сенсу у закритті повітряного простору. Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарі журналістам порівняв цю процедуру із частковою блокадою снашів країни.

"Найголовніше, що сама Україна не бачить сенсу закривати небо. Це нонсенс. І, на мою думку, нагадує щось на кшталт часткової блокади", — наголосив радник глави Офісу президента у спілкуванні з журналістами.

Фокус спробував зв'язатися зі спікером Міністерства закордонних справ України Олегом Ніколенком для підтвердження чи спростування інформації про те, що повітряний простір України буде закрито, та для отримання відомостей про те, як Київ планує повертати своїх громадян з інших країн.

У разі отримання зворотного зв'язку, ми опублікуємо коментар спікера окремим матеріалом.

Раніше повідомлялося, що нідерландський авіаперевізник KLM повідомив про відміну авіарейсів з України з метою безпеки цивільних літаків. У компанії також не змогли розповісти, коли буде відновлено перельоти.

13 лютого літак української компанії SkyUp, який здійснював рейс з Мадейри до Борисполя, був змушений здійснити посадку у Кишиневі. Авіаперевізник повідомив, що власник повітряного судна зажадав, щоб борт із пасажирами не заходив у повітряний простір України.