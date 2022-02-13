"Категорична відмова". Літак SkyUp, який летів у "Бориспіль", примусово посадили у Кишиневі (відео)

За даними авіакомпанії, власник повітряного судна був проти того, щоб цивільний літак заходив у повітряний простір України.

Пасажирський літак з бортовим номером UR-SQO, який виконував рейс авіакомпанії SkyUp PQ0902 "Фуншал-Бориспіль", змушений був здійснити посадку в Молдові. Про це повідомляє прес-служба українського перевізника.

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Як пояснюють у SkyUp, літак PQ0902 "Фуншал-Бориспіль" вимушено здійснив посадку в Кишиневі на вимогу власника повітряного судна.

У компанії розповідають, що у суботу, 12 лютого, лізингодавець поінформував українського перевізника про заборону на входження UR-SQO у повітряний простір України.

"Незважаючи на всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитися про посадку у найближчому до території України аеропорту — у Кишиневі", — продовжили у SkyUp та додали, що 175 пасажирам рейсу також організують трансфер до української столиці.

Клієнтів авіакомпанії, які були на рейсі "Фуншал-Бориспіль", також забезпечили харчування через надзвичайну ситуацію.

Авіаперевізник SkyUp подякував дипломатам, які миттєво відреагували на прохання за допомогою координації дій для розміщення та трансферу пасажирів до Києва.

[ + – ] Літак SkyUp "Фуншал-Бориспіль" посадили у Кишиневі

Видання "Сегодня" зв'язалося з аеропортом Кишенева, де журналістам підтвердили інформацію про вимушену посадку літака, який виконував рейс PQ0902 "Фуншал-Бориспіль".

"Пасажири знаходяться тут, як буде далі — такої інформації нам поки що не передавали", — повідомили у кол-центрі "повітряної гавані". В аеропорту Кишинева не підтвердили, але й не спростували про те, що літак SkyUp примусово посадили в Молдові через можливе швидке припинення страхового покриття повітряних суден в Україні та над територією нашої країни.

Нагадаємо, 12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM попередила про скасування рейсів в Україну через можливе вторгнення РФ. Таке рішення перевізник пояснив забезпеченням безпеки цивільних польотів.

Також Фокус повідомляв, що десятки країн закликали своїх громадян залишити Україну та скористатися комерційними рейсами, поки "є така можливість".