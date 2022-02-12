"Пока есть возможность": 20 стран посоветовали своим гражданам выехать из Украины

Министерства иностранных дел также призывают своих соотечественников отказаться от неважных поездок в нашу страну из-за "непредсказуемой ситуации с безопасностью".

Как минимум 20 стран порекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины из-за возможного вторжения регулярной армии России. Фокус в одном материале собрал все заявления, с которыми выступили министерства иностранных дел или правительства зарубежных государств.

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Одними из первых выступили Соединенные Штаты. Пресс-служба Государственного департамента призвала своих граждан не осуществлять поездки в Украину, а соотечественникам, которые находятся в нашей стране, посоветовали как можно быстрее выехать коммерческим или частным транспортом.

11 февраля Нидерланды призвали подданных Королевства выехать из Украины. Также сообщалось, что во Львове будет открыт центр предоставления экстренной помощи, куда нидерланды могут обратиться в случае чрезвычайной ситуации.

МИД Черногории посоветовал гражданам временно выехать из Украины "в связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью".

Британское министерство иностранных дел предупредило подданных Соединенного Королевства, что в скором времени коммерческие рейсы могут быть недоступны, поэтому соотечественникам также рекомендовали покинуть нашу страну.

Япония выступила с похожим обращением и призвала своих граждан немедленно выехать из Украины. Правительство Южной Кореи зашло дальше и внесло нашу страну в перечень территорий с красным уровнем опасности.

МИД Израиля посоветовал своим соотечественникам воздержаться от поездок в Украину, а гражданам, которые пребывают на украинской территории, рекомендовали "избегать приближения к зонам повышенной опасности".

Латвия обнародовала похожее предупреждение. Гражданам в условиях возможного вторжения армии РФ посоветовали использовать авиарейсы или наземные маршруты через страны ЕС для возвращения домой.

Дания просит своих соотечественников не осуществлять поездки в Украину и, "пока есть возможность", покинуть территорию нашей страны.

Финляндия и Норвегия обратились к своим гражданам с призывом немедленно выехать из нашей страны из-за "непредсказуемой ситуации с безопасностью". Королевство, в свою очередь, также призвало соотечественников отказаться от поездок в Беларусь или Россию.

МИД Бельгии предупредило своих граждан, что в случае вторжения армии РФ государство не сможет эвакуировать их с территории Украины.

Германия сообщила о переносе своего Генерального консульства из Днепра во Львов и призвала граждан, которым необходимы консульские услуги, обращаться в посольство в Киеве. В случае ухудшения ситуации в Украине, немецким подданым советуют заполнить онлайн-форму.

Италия также призывает своих граждан отказаться от поездок в нашу страну. Власти Швейцарии обеспокоены ситуацией на украинской границе, но считает преждевременными рекомендации о немедленном отъезде соотечественников из Украины.

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии рекомендует своим туристам учесть ситуацию с возможным вторжением РФ и перенести свои поездки в Украину. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил соотечественникам, что сейчас "настало время" для отъезда из нашей страны.

МИД Эстонии из-за угрозы начала боевых действий посоветовало своим гражданам по возможности вернуться домой. Рекомендации покинуть территорию Украины также опубликовало министерство иностранных дел Кувейта.

В пресс-релизе МИД Северной Македонии сказано, чтобы граждане отказались от поездок в нашу страну. А тем людям, которые уже находятся на украинской территории, немедленно необходимо вернуться домой.

Стоит отметить, что 12 февраля нидерландская авиакомпания KLM сообщила о прекращении полетов в Украину в целях безопасности.

Также 12 февраля Госдеп США сообщил об эвакуации своих дипломатов из Киева и предупредил граждан, которые находятся в Украине, что полномасштабные боевые действия с Россией могут начаться в любой момент.