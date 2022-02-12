"Военные действия могут начаться в любой момент": Госдеп об эвакуации дипломатов из Киева

Дипломаты США прекращают оказывать паспортные, визовые или другие услуги на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Государственный департамент США распорядился, чтобы из Киева выехали все американские дипломаты, которые не занимают критически важные должности. Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте.

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Отмечается, что решение приняли из-за выросшей угрозы военного нападения со стороны России и COVID-19 по приказу Государственного департамента большинство сотрудников посольства в Киеве уволили. Ранее власти США разрешили добровольный выезд работников прямого найма и распорядились об эвакуации членов семей дипломатов.

"Те, кто находится в Украине, должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами. Если вы остаетесь в Украине, проявляйте повышенную осторожность в связи с преступностью, гражданскими беспорядками и потенциальными боевыми действиями, если Россия предпримет военные действия", — подчеркивается в объявлении на сайте Госдепа.

13 февраля власти США приостановят консульские услуги киевском посольстве, консулы останутся только во Львове для решения вопросов чрезвычайной важности. В связи с этим посольство не сможет помогать с выдачей паспортов и виз, американским гражданам придется обращаться в посольства США в соседних странах. Если же понадобится экстренная помощь на территории Украины, граждане США могут обратиться к дипломатам только через онлайн-форму. Людям, которые решили остаться в Украине, также рекомендуют заполнить форму для связи.

"Граждане США в Украине должны знать, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России где-либо в Украине", — подчернула пресс-служба Госдепа. — "Военные действия могут начаться в любое время и без предупреждения, а также серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины".

Посольство США в Киеве написало в Twitter. что несмотря на сокращение сотрудников, команда ведомства в сотрудничестве с украинскими дипломатами, Госдепом и специалистами США по всему миру продолжат принимать дипломатические меры для обеспечения безопасности Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение РФ в Украину начнется в любой момент. По его словам, американские власти получают данные о российской эскалации, в том числе о переброске новых сил на границу с Украиной.