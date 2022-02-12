"Військові дії можуть розпочатися будь-якої миті": Держдеп про евакуацію дипломатів з Києва

Дипломати США припиняють надавати паспортні, візові чи інші послуги на фоні загрози вторгнення РФ до України.

Державний департамент США розпорядився, щоб із Києва виїхали всі американські дипломати, які не займають критично важливих посад. Про це повідомила прес-служба на офіційному сайті.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що рішення ухвалили через загрозу військового нападу з боку Росії і COVID-19 за наказом Державного департаменту більшість співробітників посольства в Києві звільнили. Раніше влада США дозволила добровільний виїзд працівників прямого найму і розпорядилася про евакуацію членів сімей дипломатів.

"Ті, хто перебуває в Україні, повинні негайно виїхати комерційними або приватними коштами. Якщо ви залишаєтеся в Україні, виявляйте підвищену обережність у зв'язку зі злочинністю, громадянськими заворушеннями і потенційними бойовими діями, якщо Росія вчинить військові дії", — наголошується в оголошенні на сайті. Держдепу.

13 лютого влада США призупинить консульські послуги київському посольстві, консули залишаться лише у Львові для вирішення питань надзвичайної важливості. У зв'язку з цим посольство не зможе допомагати з видачею паспортів та віз, американським громадянам доведеться звертатися до посольств США у сусідніх країнах. Якщо ж знадобиться екстрена допомога на території України, громадяни США можуть звернутися до дипломатів лише через онлайн-форму. Людям, які вирішили залишитись в Україні, також рекомендують заповнити форму для зв'язку.

"Громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати громадян США у разі воєнних дій Росії десь в Україні", — наголосила прес-служба Держдепу. — "Військові дії можуть розпочатися будь-якої миті і без попередження, а також серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США при виїзді з України".

Посольство США у Києві написало у Twitter. що незважаючи на скорочення працівників, команда відомства у співпраці з українськими дипломатами, Держдепом та фахівцями США по всьому світу продовжать вживати дипломатичних заходів для забезпечення безпеки України.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення РФ в Україну розпочнеться будь-якої миті. За його словами, американська влада отримує дані про російську ескалацію, у тому числі про перекидання нових сил на кордон з Україною.