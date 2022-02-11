Российское вторжение в Украину начнется в любой момент, - госсекретарь США

Американские власти призывают своих граждан немедленно покинуть Украину на фоне роста рисков российского военного вторжения

Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что Вашингтон продолжает сокращать численность своего посольства в Украине, и повторил призыв Госдепартамента США к американским гражданам в Украине немедленно покинуть страну, сообщает USA Today.

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"Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к границе с Украиной", — заявил Блинкен на пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн.

"Как мы уже говорили ранее, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и, чтобы было ясно, в том числе во время Олимпийских игр", — подчеркнул Блинкен.

Россия, имеющая более 100 000 военнослужащих у границ Украины, отвергает обвинения Запада в том, что она может планировать вторжение на территорию соседа. Зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине до 20 февраля 2022 года.

Великобритания заявила в четверг, что "самый опасный момент" в противостоянии Запада с Москвой кажется неизбежным, поскольку Россия провела военные учения в Белоруссии и на Черном море после наращивания своих сил вблизи Украины.

Государственный департамент США призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну из-за того, что он назвал усилением угроз военных действий России, а Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит сворачивать свое посольство.

"Мы продолжим этот процесс, и мы также четко дали понять, что любые американские граждане, которые остаются в Украине, должны покинуть Украину сейчас же", — сказал Блинкен.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Джо Байден сказал, что не будет отправлять американские войска в Украину для эвакуации своих граждан, поскольку это чревато "мировой войной". Вместо этого, он призвал граждан США покинуть украинскую территорию самостоятельно.

Появились кадры переброски Россией в сторону украинской границы чеченского полка "Север".

В конце января 2022 года, Россия начала учения Черноморского флота, в которых участвует более двух десятков кораблей.