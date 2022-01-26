Российский черноморский флот начал учения в Черном море (видео)

Сообщается, что корабли российского морского флота вышли из базы оккупированного Севастополя и российского города Новороссийск. Ранее было известно, что учения морского флота России состоится в январе-феврале. Кроме Черного моря, они пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Черноморский флот России начал большие военные учения в Черном море в среду, 26 января. На учения вышло несколько корабельных групп и более 20 кораблей. В составе будут задействованы разные виды морских суден и катера. Об этом передает российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на Черноморский флот РФ.

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"Для выполнения задач по плану учения в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики", — сказано в сообщении ЧФ.

По данным штаба ЧФ России, корабли вышли из базы, которая находится в оккупированном Севастополе в Крыму, а также из российского города Новороссийск в Краснодарском крае. После этого корабли отправились в назначенные районы Черного моря.

"На переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море", — заявили в российском ЧФ.

На учения вышли уже более 20 суден, в акваторию Черного моря вышли корабли, боевые катеры и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок, заявили в штабе флота.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале пройдет серия военно-морских учений России. Они пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В общем планируется привлечь более 140 кораблей и суден обеспечения, 1000 единиц военной техники и более 10 тысяч военных.

Основной целью учений назвали "отработку действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений".

Фокус писал о том, что Россия проводит военные учения с КНР и Ираном на фоне возможного вторжения в Украину. Учения пройдут в Индийском океане с привлечениям 10 кораблей. Они охватят 17 тысяч квадратных километров.

Напомним, ранее Лукашенко анонсировал в Беларуси совместные с Россией военные учения. Они пройдут на границе с Украиной, а также странами Европейского Союза. Такое решение Лукашенко обьяснил накаленной ситуацией вокруг Беларуси.