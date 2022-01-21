РФ проводит совместные морские учение с КНР и Ираном на фоне возможного вторжения в Украину

Учения пройдут в Индийском океане, к которым привлекут свыше 10 кораблей. Они охватят 17 тысяч квадратных километров.

Иран, Китай и РФ начали совместные Военно-морские учения в Индийском океане с целью повышения безопасности на море. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на иранское ТВ.

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В учениях принимает участие 11 кораблей иранских ВМС, 3 российских и два китайских судна. Также к ним привлекут революционную гвардию с вертолетами. Маневры охватят 17 тыс. квадратных метров на севере Индийского океана. Они будут включать в себя ночные бои, спасательные операции и учения по борьбе за живучесть кораблей.

[ + – ] Учения РФ, Ирана и КНР

Как пишут в издании, новое иранское правительство взяло курс на восток с целью углубить отношения с РФ и КНР на фоне напряженности с США. Маневры как раз начались на фоне недавнего визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Россию. Вместе с тем отношения Китая с Западом также обострены. Великобритания обвинила Пекин в том, что их гражданка Кристин Ли является шпионом.

В Китае обвинения в шпионаже назвали тем, что британская МI5 "слишком одержима фильмами о Джеймс Бонде".

На фоне обострения ситуации вокруг Украины, Россия тем временем проводит учения в Черном, Средиземном море, Атлантике и в Тихом океане. Всего будет задействовано 140 боевых кораблей и судов обеспечения, 60 единиц авиации и 1000 единиц военной техники. Помимо этого привлекут 10 тысяч военных.

Напомним, Испания направляет военные корабли в Черное море из-за угрозы российского вторжения в Украину. Вместе с этим 6 десантных кораблей РФ направляются, предположительно, в Черное море.