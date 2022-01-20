6 российских десантных кораблей вошли в Ла-Манш, вероятно, следуют в Черное море (фото)
Аналитики предполагают, что судна идут в регион, чтобы принять участие в возможном вторжении РФ в Украину с берега Черного и Азовского морей.
Флотилия российских десантных кораблей начала заход в пролив Ла-Манш. Аналитики предполагают, что судна направляются в Черное море, где могут принять участие во вторжении российских войск в Украину. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.
Десантные корабли "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Королев", "Минск" и "Калининград" проходят через пролив Ла-Манш, чтобы выйти в Атлантический океан.Важно
Первые три корабля (Балтийский флот) через Северное море шли в пролив в сопровождении гидрографического судна Королевским ВМС Нидерландов Luymes и вертолета NH90, а также британского эсминца HMS Dragon. Также за ходом передвижения российской флотилии наблюдал по крайней мере один французский военный корабль.
Другие три корабля из состава Северного флота по неподтвержденным данным ждали улучшения погодных условий, чтобы проследовать за суднами из Балтийского флота.
"Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" — это два корабля проекта 775. Они представляют собой корабли танкового типа, способные нести до 10 танков или других бронемашин, а также 340 военных. Всего судно способно перевозить 550 тонн груза. Корабли оснащены ракетами класса "земля-воздух" малой дальности, артиллерийскими установками, а также автоматическими пушками.
Остальные корабли — это проект "Иван Герн". Они могут перевозить до 13 танков или других единиц бронетехники и около 300 военных, а также два вертолета. Эти судна более современны и построены уже в РФ, а не при Советском союзе.
Как пишет автор, если все корабли направятся на юг к Черному морю, есть опасения, что они могут быть использованы для поддержки возможной крупномасштабной военной интервенции России в Украине. В этом сценарии они, вероятно, будут участвовать в десантных операциях, направленных на районы юга Украины, особенно вдоль Азовского моря и в северной части Черного моря.
Напомним, в Калужской области был замечен эшелон с "Искандерами", который держит свой путь с Дальнего Востока.
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