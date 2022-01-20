6 российских десантных кораблей вошли в Ла-Манш, вероятно, следуют в Черное море (фото)

Аналитики предполагают, что судна идут в регион, чтобы принять участие в возможном вторжении РФ в Украину с берега Черного и Азовского морей.

Флотилия российских десантных кораблей начала заход в пролив Ла-Манш. Аналитики предполагают, что судна направляются в Черное море, где могут принять участие во вторжении российских войск в Украину. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Десантные корабли "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец", "Петр Моргунов", "Королев", "Минск" и "Калининград" проходят через пролив Ла-Манш, чтобы выйти в Атлантический океан.

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Первые три корабля (Балтийский флот) через Северное море шли в пролив в сопровождении гидрографического судна Королевским ВМС Нидерландов Luymes и вертолета NH90, а также британского эсминца HMS Dragon. Также за ходом передвижения российской флотилии наблюдал по крайней мере один французский военный корабль.

[ + – ] Проход российских кораблей через Северное море

Другие три корабля из состава Северного флота по неподтвержденным данным ждали улучшения погодных условий, чтобы проследовать за суднами из Балтийского флота.

[ + – ] Десантный корабль "Петр Моргунов" Фото: ТАСС

"Оленегорский горняк" и "Георгий Победоносец" — это два корабля проекта 775. Они представляют собой корабли танкового типа, способные нести до 10 танков или других бронемашин, а также 340 военных. Всего судно способно перевозить 550 тонн груза. Корабли оснащены ракетами класса "земля-воздух" малой дальности, артиллерийскими установками, а также автоматическими пушками.

Остальные корабли — это проект "Иван Герн". Они могут перевозить до 13 танков или других единиц бронетехники и около 300 военных, а также два вертолета. Эти судна более современны и построены уже в РФ, а не при Советском союзе.

Как пишет автор, если все корабли направятся на юг к Черному морю, есть опасения, что они могут быть использованы для поддержки возможной крупномасштабной военной интервенции России в Украине. В этом сценарии они, вероятно, будут участвовать в десантных операциях, направленных на районы юга Украины, особенно вдоль Азовского моря и в северной части Черного моря.

Напомним, в Калужской области был замечен эшелон с "Искандерами", который держит свой путь с Дальнего Востока.

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