Проблемы с ПРО, ПВО и ПЗРК: Украина не сможет выиграть войну в воздухе против России

Для РФ полномасштабное вторжение в Украину точно не будет "легкой прогулкой", однако ВСУ будет очень сложно противостоять авиации или ракетным ударам.

В случае полномасштабного вторжения России в Украину, нашей стране будет сложно вести борьбу в воздухе против российской авиации и ракет. Об этом Фокусу сообщили опрошенные ветераны войны и эксперты в материале "Сковать их силы. Готовы ли ВСУ к отражению российского удара".

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Все эксперты были едины во мнении, что для России вторжение в Украину "не будет легкой прогулкой". ВСУ за 8 лет войны значительно продвинулись в своем развитии, в том числе технически. Однако все еще есть проблемы с противостоянием в воздухе и с противодействием ракетам.

Проблемы с ПВО, ПЗРК и ПРО

По мнению военного специалиста Михаила Жирохова, ахиллесовой пятой Вооруженных сил является система ПВО.

"Нет систем дальнего действия, имеющиеся системы среднего и малого радиуса морально и физически устарели. И реально усилить ПВО за счет поставок систем западного производства в короткие сроки практически невозможно – обучение расчетов и интеграция в существующую систему займет очень много времени", — заявил Жирохов.

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В то же время в Украине существует проблема с переносными зенитно-ракетными комплексами. Их, по мнению координатора направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеба Парфенова, в ВСУ мало. А Россия делает ставку на мобильные группы, которые будут использоваться в каждой бригаде и дивизии ВДВ.

"Основная проблема — это нехватка ПЗРК в нужных количествах… мобильные группы (воздушная кавалерия с Ми-8) представляют даже большую угрозу, нежели ударная авиация, которую, в принципе, есть возможность прижать к земле комплексами ПВО", — считает Парфенов.

У Украины нет противоракетной обороны

По мнению директора фонда "Повернись живим" Тараса Чмута, Украине нечем останавливать российские "Искандеры". Украина сможет заставить работать авиацию на больших и средних высотах, но полностью остановить их работу ВСУ не смогут.

[ + – ] Искандер

"У нас нет противоракетной обороны. Нам нечем остановить их "Искандеры" в случае комбинированного удара. Они ведь задействуют не только авиацию, но и ракеты — как наземного базирования, так и те, что на боевых кораблях", — рассказал Чмут.

Блогер и руководитель А.Drones Юрий Касьянов заявил Фокусу, что украинские силы чисто технически несопоставимы с РФ. Но при правильной подготовке и работе ПВО, Украина может нанести РФ серьезные потери в авиатехнике.

"К сожалению, Украина не сможет выиграть войну в воздухе… необходимо уже сейчас (и еще вчера) рассредоточить сухопутные силы, вывезти боеприпасы с больших складов, вывести войска из пунктов постоянной дислокации, где они особенно уязвимы, подготовить надежные укрытия для личного состава и военной техники, обеспечить защиту силами ПВО важных государственных объектов, подготовить страну к возможным (и очень вероятным) отключениям электроэнергии, пропаданию связи, коллапсу на дорогах", — считает Касьянов.

Напомним, Россия перебрасывает в сторону Украины технику для обслуживания авиации: топливозаправщики, газозарядные станции и прочую спецтехнику. Также президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил президентов РФ и Украины для снижения напряженности.