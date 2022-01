Танковые удары и аэромобильный десант. Каким будет большое вторжение РФ в Украину

У Кремля есть несколько вариантов вторжения в Украину по северному, центральному и южному направлениям. Однако захват и оккупация Украины Россией будет непростой задачей, на которую повлияют погодные условия, городские бои, организация командования и управления, логистика, а также боевой дух российских войск и украинского населения.

Фокус перевел новый большой аналитический материал Центра стратегических и международных исследований (CSIS), посвященный возможному большому военному вторжению России в Украину.

Чего хочет Россия и каким будет большое вторжение РФ в Украину

Президент России Владимир Путин продолжает угрожать вторжением в Украину, наращивая военное присутствие вблизи российско-украинской границы и используя агрессивную риторику.

Россия разместила наступательные системы вооружения на расстоянии удара от Украины. Среди этих систем – танки, самоходные гаубицы, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, баллистические ракеты малой дальности "Искандер" и буксируемая артиллерия, как показано на рисунках 1a и 1b.

Путин подкрепил это наращивание вооружений грубыми заявлениями о том, что Украина исторически является частью России и что Киев должен вернуться в состав России.

Угрозы России вызывают особое беспокойство как минимум по двум причинам.

Во-первых, Россия может начать стремительное наступление своих заранее развернутых сил в Украину. В состоянии полной готовности российские вооруженные силы будут значительно сильнее и боеспособнее армии Украины, в то время как США и другие страны НАТО дали понять, что не будут направлять свои силы в Украину для отражения российского вторжения. Даже если дипломаты достигнут соглашения, Путин продемонстрировал готовность к попеременной эскалации и деэскалации войны в Украине и расширению театра военных действий, что делает российскую угрозу постоянной.

Во-вторых, вторжение ознаменовало бы значительные изменения в международной политике, создав новый "железный занавес", который будет пролегать вдоль границ России с Финляндией и странами Балтии, далее на юг через Восточную Европу, Ближний Восток, Центральную и Южную Азию и, наконец, через Восточную Азию вдоль южного фланга Китая.

Следовательно, важно понять, как именно Россия может вторгнуться в Украину, как конкретные политические цели могут повлиять на план вторжения, с какими препятствиями может столкнуться вторжение и какие варианты ответа есть у США и их европейских партнеров. Чтобы понять эту динамику, в данном отчете ставятся несколько вопросов. Каковы цели российского президента Владимира Путина? Какие военные возможности есть у России и как может выглядеть вторжение? Как должны реагировать Соединенные Штаты, их союзники и партнеры?

В обзоре приводятся два основных аргумента.

Во-первых, если Россия решит вторгнуться в Украину, чтобы восстановить свои контроль и влияние, существует как минимум три возможных направления наступления для захвата украинской территории: северное наступление с попыткой обойти украинскую оборону вокруг Киева путем подхода через Беларусь; наступление через центр на запад Украины; и южное наступление через Перекопский перешеек.

Во-вторых, если Соединенные Штаты и их европейские партнеры не смогут сдержать российское вторжение, они должны поддержать украинское сопротивление, используя сочетание дипломатических, военных, разведывательных и других средств. Соединенные Штаты и их европейские партнеры не могут позволить России аннексировать Украину. Умиротворение Западом Москвы, когда та аннексировала Крым в 2014 году, а затем организовала сепаратистское движение в Восточной Украине, только воодушевило российских лидеров. Кроме того, аннексия Россией части или всей территории Украины приведет к росту количества трудоспособного населения, промышленного потенциала и природных ресурсов России до уровня, который превратит ее в глобальную угрозу. Соединенные Штаты и Европа не могут повторить эту ошибку.

Этот краткий обзор состоит из трех основных разделов. Во-первых, в нем рассмотрены политические цели России. Во-вторых, проанализированы военные возможности России. В-третьих, рассматриваются варианты действий, доступные Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам.

Политические цели России: для чего нужно вторжение в Украину

Кремль хочет того, о чем заявляет: прекращения и сворачивания расширения НАТО, удаления американского ядерного оружия из Европы и создания российской сферы влияния. Однако Путин может согласиться и на меньшее.

Главная цель Кремля – гарантия, что Беларусь, Украина и Грузия никогда не будут принадлежать ни к какому другому военному или экономическому блоку, кроме контролируемых Москвой, и что Россия будет верховным арбитром внешней политики и политики безопасности всех трех государств.

Суть конфликта заключается в том, могут ли спустя 30 лет после распада Советского Союза его бывшие этнические республики жить как независимые, суверенные государства или они по-прежнему должны признавать Москву в качестве своего фактического суверена.

Требование об исключительной сфере влияния в Восточной Европе и на Южном Кавказе якобы отвечает интересам безопасности России. Кремль изображает расширение НАТО на восток как первородный грех постсоветских международных отношений с Западом, который должен быть исправлен. Несмотря на факты, альтернативные интерпретации и интересы безопасности равноправных суверенных государств, Москва утверждает, что без таких гарантий она будет вынуждена использовать военную силу для защиты своих интересов и безопасности.

Военные варианты которые рассматривает Россия

Исходя из этих политических целей, у Кремля есть как минимум шесть возможных военных вариантов:

Передислоцировать часть своих сухопутных войск подальше от украинской границы – по крайней мере, временно – в случае успеха переговоров, но продолжать оказывать помощь пророссийским боевикам в Восточной Украине. Отправить регулярные российские войска в сепаратистские Донецкую и Луганскую области в качестве "миротворцев" и отказаться выводить их до тех пор, пока мирные переговоры не закончатся успехом и Киев не согласится выполнить Минские соглашения. Захватить украинскую территорию к западу от Днепра, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты или полностью включить эту новую территорию в состав Российской Федерации. Этот вариант представлен на рисунке 2а. Захватить украинскую территорию до реки Днепр, а также пояс, ведущий к Одессе, который соединяет российскую территорию с сепаратистской Приднестровской Республикой и отрезает Украине доступ к Черному морю. Кремль включит эти новые земли в состав России и обеспечит экономическую нежизнеспособность останков украинского государства. Захватить только пояс между Россией и Приднестровьем (включая Мариуполь, Херсон и Одессу), чтобы обеспечить снабжение Крыма пресной водой и заблокировать доступ Украины к морю, избежав при этом крупных боев за Киев и Харьков. Этот вариант представлен на рисунке 2b. Захватить всю Украину и вместе с Беларусью объявить о создании нового трехстороннего славянского союза великороссов, малороссов и белорусов. Этот вариант предполагает проведение операций, первая фаза которых представлена на рисунке 2a, а вторая – на рисунке 2c.

Из этих шести вариантов первые два с наименьшей вероятностью повлекут за собой значительные международные санкции, но вряд ли приведут к прорыву по вопросам НАТО или Минским соглашениям из-за своего насильственного характера. Все остальные варианты влекут за собой серьезные международные санкции и экономические трудности и будут контрпродуктивны для достижения цели ослабления НАТО или отказа США от обязательств по обеспечению европейской безопасности.

Варианты с третьего по шестой могут достичь другой цели – уничтожения независимой Украины, эволюция которой в сторону либерального демократического государства стала основным источником разногласий среди кремлевской элиты. В третьем варианте Россия будет контролировать значительную часть территории Украины, но при этом оставит ее экономически жизнеспособным государством.

Четвертый вариант оставляет только аграрный остов Украины, но исключает оккупацию ее наиболее националистических регионов.

Пятый вариант оставляет большую часть Украины свободной, но при этом ограничивает ее доступ к морю и несет меньшие оккупационные издержки.

Варианты четыре и пять – захват пояса от Тирасполя до Мариуполя – осложняются тем, что нет особенностей ландшафта, рек или горных хребтов, ведущих с востока на запад, которые могли бы служить естественной линией разграничения для этой оккупированной территории. Новая граница пройдет по бесчисленным полям и лесам, и ее будет трудно оборонять.

Шестой вариант означает оккупацию всей страны и решение проблемы ассимиляции 41-миллионного населения, которое может активно и пассивно сопротивляться оккупации в течение многих лет. Для контроля над населением и охраны новых границ со странами НАТО потребуются оккупационные силы значительной численности. Украинцев на любой из оккупированных территорий может ожидать насильственная русификация, которую народ пережил при таких правителях, как Екатерина Великая, Александр II, Сталин и Брежнев.

Возможные пути вторжения России в Украину

Идеологическая подготовка российского общества к конфликту с Украиной ведется как минимум с 2014 года, причем кремлевская пропаганда изображает Украину как протофашистское неонацистское государство.

В июле 2021 года в открытом письме президент Путин утверждал, что русские и украинцы – один и тот же народ, и порицал власти Украины за оправдание независимости путем отрицания своего прошлого. Российские военные сделали статью президента Путина обязательным чтением для своих солдат. В октябре за этим последовало письмо в газете "Коммерсант" заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который в антисемитских тонах отрицал легитимность нынешнего украинского правительства как экстремистского, коррумпированного и контролируемого иностранцами.

После идеологического оправдания следующим шагом будет создание casus belli – повода для войны, соответствующего созданному Кремлем образу Украины. Предлоги для нападения могут варьироваться от простого срыва переговоров по безопасности до срежиссированного инцидента, подобного провокациям в Мукдене, Гляйвице и Майниле, которые послужили оправданием для вторжения Японии в Маньчжурию, Германии в Польшу и нападения Советского Союза на Финляндию соответственно. Вот почему странное заявление министра обороны Сергея Шойгу, размещенное на официальном сайте Кремля, о том, что американские наемники готовят "провокацию" с применением химического оружия в Украине, является зловещим предвестником именно такого "инцидента", который создаст Кремль.

Как только будет создан повод, вероятно, последуют кибератаки с целью ослабления систем военного командования и управления Украины, а также гражданских коммуникаций и электрических сетей. Затем, вероятно, начнутся операции с нанесением воздушных и ракетных ударов по ВВС и системам ПВО Украины. После установления превосходства в воздухе российские сухопутные войска будут продвигаться вперед, предваряемые специальными операциями с целью дальнейшего ослабления возможностей командования и управления и задержки мобилизации резервов путем проведения бомбардировок, убийств и диверсий.

Схема маневра российского военного вторжения в Украину, вероятно, будет зависеть от того, каких из вышеперечисленных политических целей хочет достичь Кремль, от географии земель и городов, за которые придется воевать, и от транспортных путей для материально-технического обеспечения. Если Кремль желает использовать варианты 3, 4 или 6, с учетом первичной географии и логистики существуют три вероятные оси продвижения для захвата украинской территории к востоку от Днепра, причем река будет либо пределом, либо первой линией более крупного вторжения.

Вторжение РФ в Украину: Северный маршрут

Россия может продвигаться к Киеву по двум маршрутам. Первый – 240 км по дороге через российские Новые Юрковичи на Чернигов и Киев. Второй маршрут – 320 км через Троебортное в России на Конотоп, Нежин и Киев. Если Минск согласится на использование своих автомобильных и железнодорожных сетей, российская армия сможет обойти украинские оборонительные сооружения вокруг Киева и подойти к ним с тыла по 240-километровой оси от Мазура в Беларуси на Коростень и Киев.

Вторжение РФ в Украину: Центральный маршрут

Россия может продвигаться на запад по трем маршрутам. Первый может включать 320-километровую ось, проходящую через Белгород, Харьков, Полтаву и, наконец, Кременчук. Второй маршрут может включать 225-километровую ось, через Донецк на Запорожье; возможен также маршрут из Донецка на Днепр. Третий путь – продвижение российских войск вдоль побережья в направлении Мариуполя, Бердянска и Перекопского перешейка, соединяющего Крым с Украиной.

Вторжение РФ в Украину: Южный маршрут

Россия может пойти через Перекопский перешеек, чтобы захватить Херсон и получить источник пресной воды для Крыма, и одновременно продвигаться к Мелитополю, чтобы соединиться с российскими силами, двигающимися вдоль побережья Азовского моря. Если бы Россия попыталась осуществить пятый вариант, то именно это стало бы главной атакой в сочетании с наступлением вдоль побережья в направлении Мариуполя и Бердянска. Но этот маршрут труднее всего с точки зрения логистики из-за отсутствия железной дороги вдоль побережья Азовского моря и основной оси продвижения.

На рисунках ниже (Рисунок 2a, 2b, 2c ) показаны возможные маршруты вторжения. Все эти маршруты, кроме прибрежного, проходят параллельно существующим железнодорожным линиям. Это очень важно, поскольку материально-техническое обеспечение российской армии не предназначено для крупномасштабных наземных наступательных операций вдали от железных дорог.

Если в задачи России входит лишение Украины доступа к морю, ей придется захватить Одессу.

Некоторые прогнозируют, что это будет сделано с помощью высадки возле Одессы амфибийных и воздушно-десантных сил, которые соединятся с механизированными силами, приближающимися с востока. Если Россия намерена завоевать всю страну, ее войскам придется захватить Одессу (портовые сооружения которой облегчат российскую логистику), а также пересечь реку Днепр в нескольких местах, чтобы пройти с боями еще 570-1200 километров на запад и занять всю Украину до границ с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Возможные маршруты российского вторжения (рис. 2a, 2b, 2c)

Если вторжение в Украину состоится: перспективы успеха российских войск

Механизированные наступления не всегда так быстры, как хотелось бы нападающим. Скорость двух самых быстрых перебросок бронетанковых сил в истории – прорыв немецкого генерала Хайнца Гудериана через Арденны и взятие Дюнкерка в мае 1940 года и продвижение США и коалиции от границы Кувейта до Багдада в 2003 году – в среднем составляла около 32 километров в день. Движение против решительно настроенного противника в зимних условиях с ограниченным световым днем может значительно снизить этот темп продвижения.

При наличии достаточного количества войск, огневой мощи, логистики, времени и морально-волевых качеств, а также при отсутствии внешнего вмешательства, Россия может продвигаться вперед до тех пор, пока ее вооруженные силы не достигнут политических целей Кремля.

Российские вооруженные силы превосходят украинские в воздухе и на земле, Россия приобрела большой опыт проведения общевойсковых операций в Сирии, а местность благоприятствует наступательным действиям механизированных соединений. Однако истинный расчет военного успеха может быть сделан только после начала столкновения вооруженных сил. Кроме того, есть несколько нематериальных факторов, таких как погода, городские бои, командование и управление, логистика и мораль, которые могут сыграть значительную роль на начальных этапах войны.

Факторы, которые могут повлиять на вторжение: погода

Преимуществом для вторжения, которое начнется в январе или феврале, будет замерзшая земля, что облегчит передвижение по пересеченной местности крупных механизированных сил. Но это также означает, что придется действовать в условиях мороза и ограниченной видимости.

Январь обычно самый холодный и снежный месяц в году в Украине, а длительность светового дня в течение месяца в среднем составляет 8,5 часов и увеличивается до 10 часов к февралю. Это делает сомнительной возможность ночных боев для форсированного продвижения вперед. Если боевые действия продолжатся в марте, механизированным войскам придется иметь дело с печально известной распутицей, или оттепелью. В октябре распутица превращает твердую почву в болото. В марте замерзшие степи оттаивают, и земля снова становится в лучшем случае болотом, а в худшем – морем грязи. Зимняя погода также не оптимальна для операций авиационной поддержки.

Факторы, которые могут повлиять на вторжение: городские бои

Хотя большая часть местности к востоку от Днепра представляет собой сельские поля и леса, здесь есть несколько крупных городских регионов, которые российским механизированным войскам придется либо взять, либо обойти и осадить.

Киев насчитывает почти 3 миллиона жителей, Харьков – около 1,5 миллиона, Одесса – 1 миллион, Днепр – почти 1 миллион, Запорожье – 750 000, и даже Мариуполь – почти 500 тысяч. Если эти крупные городские районы будут обороняться, то на их зачистку и оккупацию потребуется много времени и потерь. В Первой чеченской войне российским войскам потребовалось время с 31 декабря 1994 года по 9 февраля 1995 года, чтобы отвоевать у нескольких тысяч чеченских боевиков Грозный – город с населением менее 400 тысяч человек. Во Второй чеченской войне осада Грозного также заняла шесть недель.

Поэтому лучшим вариантом действий для российских войск было бы обойти городские районы и зачистить их позже. Однако Харьков находится сразу за границей России и является крупным автомобильным и железнодорожным узлом. Если российские войска не контролируют Харьков, это серьезно снижает их материально-технические возможности для поддержки наступления на Днепр и далее. Более того, Киев, будучи столицей страны, имеет большое символическое значение для стороны, которая его удерживает. Россия не сможет избежать продолжительных городских боев в нескольких крупных мегаполисах (и, как следствие, больших потерь), если попытается предпринять нечто большее, чем карательное вторжение в Украину.

Факторы, которые могут повлиять на вторжение: командование и управление

Есть такое русское выражение: "Первый блин всегда комом".

Вторжение в Украину станет крупнейшей операцией объединенных армий России со времен битвы за Берлин в 1945 году. В русско-грузинской войне 2008 года бои шли всего пять дней, и в них участвовало 70 тысяч российских солдат. В Сирии основные наступательные силы состояли из сирийских пехотных частей, которым помогали ливанская "Хезболла", ополченцы из соседних Ирака, Афганистана и других стран, частные военные компании, в том числе "вагнеровцы", и иранские силы Корпуса стражей исламской революции – "Кудс". Однако Россия практически не задействовала регулярную армию. Вблизи Украины мобилизованы 120 тысяч российских солдат, и еще десятки тысяч готовы вступить в бой. Для российского командования и управления будет непростой задачей перебросить все эти силы на ударные позиции с надлежащей маршевой дисциплиной. России также будет трудно поддерживать эту дисциплину во время атаки, чтобы огромное количество машин и солдат, передвигающихся по нескольким плохим и скользким дорогам, в том числе по ночам, не застряли в одной гигантской пробке.

Еще одной проблемой станет координация высадки воздушных и амфибийных десантов. Если воздушно-десантные силы высадятся вдоль Днепра для захвата важнейших мостов, то как долго они продержатся, пока бронетанковые силы доберутся до них по зимним дорогам? То же самое относится и к амфибийным силам, пытающимся обойти украинскую оборону под Мариуполем или захватить Одессу. Гидрография Черного моря и рельеф побережья дают мало подходящих мест для высадки амфибийных сил, а после высадки эти позиции будет трудно удержать. Без надлежащей координации и быстрого продвижения бронетанковых сил любая воздушная или амфибийная атака в рамках вторжения может стать для российских сил "далекой мечтой". На рисунках 3a, 3b и 3c показаны корабли Черноморского флота ВМФ России, включая десантные корабли и корветы, которые могут быть использованы для десантов в Украину.

У российских военных довольно скромный опыт координации большого количества самолетов, которые будут поддерживать наземную атаку. Российские воздушные операции в Сирии и Чечне не идут ни в какое сравнение с количеством вылетов, которые могут потребоваться в Украине на фронте шириной в несколько сотен километров. Впервые со времен Второй мировой войны российские сухопутные войска столкнутся с современным механизированным противником, а их военно-воздушные силы – с противником, обладающим современными военно-воздушными силами и системой ПВО. Следовательно, российским войскам придется иметь дело с серьезными вызовами в области командования, управления, связи и координации.

Факторы, которые могут повлиять на вторжение: логистика

Первоначальная атака будет эффективно поддержана артиллерией и авиацией, что приведет к нескольким прорывам в украинской обороне. Однако после того, как боевые подразделения израсходуют свои первоначальные запасы боеприпасов, топлива и продовольствия, начнется настоящая проверка российской военной мощи и способности России обеспечивать продвижение массовых механизированных сил на сотни километров территории.

Киев и переправы через Днепр находятся как минимум в 150-200 километрах от российской границы, и чтобы достичь их, армии потребуется как минимум несколько дней боев. Перед этим придется пополнить запасы, дозаправиться и хотя бы раз восполнить боевые потери людей и обеспечения, что потребует оперативной паузы.

В статье "Накормить медведя", которую опубликовал Фокус, Алексей Вершинин перечисляет серьезные логистические проблемы для российского вторжения, которое должно прокатиться по странам Балтии за 96 часов и представить Западу свершившийся факт. Россия создала отличную военную машину для ведения боевых действий вблизи своих границ и нанесения дальних ударов. Однако у России могут возникнуть проблемы с наземным наступлением далеко за пределами российских железных дорог без серьезных пауз в материально-техническом снабжении или массовой мобилизации резервов.

Поскольку оперативная глубина в Украине намного больше, чем в Прибалтике, российское вторжение в Украину может оказаться гораздо более длительным из-за времени и расстояния доставки грузов.

Если вторжение не удастся завершить быстро из-за сочетания погодных условий, логистики и сопротивления Украины, как это повлияет на боевой дух России?

Боевой дух каждой из сторон необходимо рассматривать на двух уровнях: на уровне отдельных солдат и каждой страны и ее народа. Будет ли украинский солдат, верящий, что он или она сражается за свою родину, иметь преимущество перед российским солдатом с совершенно другой мотивацией? Что касается украинского народа в целом, насколько сильно его чувство национальной идентичности, чтобы ввязываться в длительную, разрушительную и кровавую борьбу? Ответы невозможно узнать до начала войны. Однако если война начнется, одним из факторов, влияющих на боевой дух, станет время. Чем дольше украинская армия будет сопротивляться русским, тем увереннее в себе она станет и тем больше будет знать о противостоянии своему врагу. Кроме того, чем дольше продлится война, тем выше будет уровень международной поддержки и тем больше шансов на увеличение поставок оружия, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

Для России же длительная война с большими потерями означает падение боевого духа россиян, начиная с рядового солдата и заканчивая российским обществом в целом. Примерно треть российских сухопутных войск состоит из призывников. Эти призывники служат вместе с профессиональными солдатами, или контрактниками, в рамках неформальной системы так называемой дедовщины. Эта система печально известна жестокостью вплоть до убийств, которая может разрушать сплоченность подразделений. Кроме того, тяжелые потери требуют быстрой замены, а резервисты, прибывающие для усиления фронтовых частей, не пройдут достаточной подготовки.

Поскольку число профессиональных солдат уменьшается из-за потерь, а резервистов и призывников на передовой будет становиться все больше, вероятность плохой сплоченности подразделений возрастет. С ростом числа потерь и поражений проблемы со сплоченностью на фронте могут перерасти в волнения внутри страны.

Важно

Каждый кремлевский правитель знает, что один из самых быстрых способов положить конец российской династии или режиму – это проиграть войну. Первые обнадеживающие прогнозы насчет войны в Афганистане со временем стали мрачными. Например, на заседании Политбюро 17 октября 1985 года советский лидер Михаил Горбачев зачитал письма советских граждан, в которых выражалось растущее недовольство войной в Афганистане, в том числе "скорбь матерей по погибшим и искалеченным" и "душераздирающие описания похорон". По мере того, как советская война в Афганистане затягивалась, затраты – в том числе кровью и деньгами – были слишком высоки и перевешивали любые геостратегические выгоды.

За время войны погибло около 15 тысяч советских солдат, еще 35 тысяч были ранены.

Российские семьи наверняка возмутятся тем, что их солдат используют как пушечное мясо, а благодаря мобильным телефонам с камерами о жалобах солдат быстро узнают за пределами их подразделений. Поэтому вопрос для Кремля стоит так: будут ли первоначальные цели войны стоить реакции общества на потери и экономические трудности?

Какой будет реакция США и Запада на вторжение в Украину

Украина, готовая бороться за себя, – это Украина, которую стоит поддерживать. Хотя Украина 2022 года не является совершенной демократией, такой же была ситуация и с Польшей в 1939 году, когда Великобритания и Франция решили провести линию против нацистской агрессии вдоль ее границ ради собственных принципов и интересов безопасности. Ключ к пресечению российских амбиций – не допустить быстрой победы Москвы и увеличить экономические, политические и военные издержки путем введения экономических санкций, обеспечения политической изоляции от Запада и создания перспективы затяжной партизанской войны, которая истощит российские вооруженные силы. В этой войне часы держит Россия, но время принадлежит Западу и Украине.

Целью Вашингтона должно быть сдерживание конвенциональных операций российских регулярных войск в Украине путем наказания, а не предотвращения. Сдерживание путем предотвращения означает невозможность захвата территории из-за его невыполнимости или крайне высоких рисков. В отсутствие крупного развертывания американских и европейских вооруженных сил в Украине, которое президент Байден уже исключил, поскольку Украина не является членом НАТО, украинские силы не смогут предотвратить быстрое развертывание российских войск в Украине. Сдерживание путем наказания, в свою очередь, включает в себя предотвращение действий противника, поскольку издержки – такие как ядерное оружие, экономические санкции или восстание – слишком высоки.

Сдерживание путем наказания возможно под руководством США. Соединенные Штаты и их европейские союзники и партнеры должны публично и частным образом продолжать доводить до сведения Москвы, что нападение на Украину с применением конвенционального вооружения приведет к введению сокрушительных санкций со стороны западных стран, углублению политической изоляции России от Запада и вызовет поддерживаемое Западом восстание против российских войск в Украине. Соединенные Штаты должны будут взять на себя инициативу. Население ряда европейских стран, таких как Германия и Австрия, отметило, что предпочло бы сохранить нейтралитет в войне с Россией.

Если сдерживание не удастся и российские войска вторгнутся в Украину, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны предпринять несколько немедленных шагов. А именно:

Ввести жесткие экономические и финансовые санкции против России, включая отключение российских банков от глобальной межбанковской сети, известной как SWIFT.

Принять закон о ленд-лизе в XXI веке, чтобы бесплатно предоставить Украине военное снаряжение. В число приоритетных позиций войдут системы ПВО, противотанковые и противокорабельные системы; системы радиоэлектронной борьбы и киберзащиты; боеприпасы для стрелкового оружия и артиллерии; запчасти для транспортных средств и самолетов; горюче-смазочные материалы; пайки; медицинское обеспечение и другие виды снабжения для армии, участвующей в длительных боевых действиях. Эта помощь может осуществляться открытыми средствами с помощью вооруженных сил США, включая силы специальных операций, или же скрытно, с одобрения президента США и под руководством Центрального разведывательного управления.

Предоставлять разведданные, которые позволят Украине нарушить российские каналы связи и снабжения, а также предупреждать о воздушно-десантных и десантных атаках и местах дислокации всех основных подразделений.

Предложить гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине справиться с беженцами и внутренне перемещенными лицами. Эта помощь может потребоваться и союзникам по НАТО на границах Украины для беженцев, бегущих на запад.

Оказывать экономическую поддержку, включая энергетическую, Украине и союзникам по НАТО в связи с ожидаемым прекращением поставок российского газа в Европу.

Проводить публичную дипломатию и трансляции в СМИ в Украине и по всему миру, в том числе в России, для точного отображения происходящего.

Оказать дипломатическое давление на Беларусь, чтобы лишить Россию доступа на ее территорию для нападения на Украину. Это критически важно, поскольку использование Россией железнодорожных и автомобильных сетей Беларуси грозит стратегическим маневром на северном фланге Украины.

Координировать действия с неправительственными организациями и Международным уголовным судом, чтобы задокументировать все военные преступления, совершенные против украинского народа, и потребовать возмещения ущерба после окончания войны. То, что случилось с сирийским народом, не должно повториться.

Соединенные Штаты и НАТО должны быть готовы оказать долгосрочную поддержку украинскому сопротивлению, независимо от того, какую форму оно в итоге примет. В обществе уже обсуждался вопрос о поддержке нетрадиционных боевых действий в случае оккупации части или всей территории Украины. Однако к этому варианту следует подходить с четким пониманием того, чего можно и чего нельзя достичь. Россия исторически доказала свою искусность в искоренении партизанских движений сопротивления, и если у нее будет достаточно времени, она сможет сделать это снова. Ее действия против украинского сопротивления будут быстрыми, прямыми и жестокими. Любое убежище, используемое сопротивлением, будь оно на территории Украины или НАТО, может подвергнуться открытому или тайному нападению России. Поэтому для сдерживания действий России на территории НАТО потребуется усиленная защита регулярных сил. Более того, любой участок границы Украины, который может занять Россия, быстро превратится в "железный занавес" с мощными укреплениями. Берлинская стена представляла собой тщательно охраняемый бетонный барьер, включавший противотранспортные траншеи, сетчатые ограждения, колючую проволоку, гвозди и другие защитные сооружения. Через такое препятствие будет трудно наладить снабжение сопротивления.

Хотя русские искусно боролись с сопротивлением, им не удалось уничтожить национализм. Любая поддержка оккупированной Украины должна включать средства для сохранения украинской национальной идентичности, истории и языка среди ее граждан. В то время как поддержка вооруженного сопротивления напоминает помощь афганским моджахедам в 1980-х, культурная поддержка сохранения украинской нации больше соответствовала бы помощи, оказанной польской "Солидарности" во времена ее борьбы за свободу.

Кроме того, с американской и другой международной помощью Украина могла бы предотвратить захват и удержание Россией всей или большей части своей территории. Например, Украина может отвести большую часть своих маневренных сил достаточно далеко от мест первых атак России, чтобы те не оказались в окружении. По мере продвижения российских войск на запад Украина должна собирать разведывательную информацию, чтобы определить основные направления движения России, наносить удары вглубь территории по линиям снабжения армии, чтобы заставить ее взять оперативную паузу, а когда войска остановятся – окружить их и контратаковать. Города должны продержаться как можно дольше. В случае с Харьковом следует полностью уничтожить железные дороги и мосты внутри города перед капитуляцией, чтобы еще больше навредить российским каналам снабжения. Если российские военные приблизятся к Днепру, можно открыть многочисленные плотины и затопить низменные районы. Воздушно-десантные и амфибийные десанты должны быть немедленно изолированы. Целью Украины должно стать предотвращение значительного продвижения России до наступления распутицы, или оттепели.

Как только движение пехоты будет остановлено из-за грязи и проблем со снабжением, воздушно-десантные и амфибийные силы могут быть ликвидированы, и у Украины появится достаточно времени для мобилизации и развертывания своих резервных сил численностью около 900 тысяч человек. Надеемся, что начнет поступать и международная помощь в виде систем вооружения, чтобы помешать России достичь превосходства в воздухе над Украиной и продолжить наносить удары в глубокий тыл российской армии, чтобы ослабить подкрепления и линии снабжения. По мере того как недели превратятся в месяцы, должны начать действовать международные экономические и финансовые санкции. Кремль окажется перед лицом затяжной войны как на поле боя, так и за его пределами, не видя света в конце тоннеля.

Новый железный занавес: что общего у России-2022 и СССР накануне вторжения в Афганистан

Нынешняя ситуация до жути напоминает решение СССР о вторжении в Афганистан в 1979 году. Тогда небольшая группа в Политбюро приняла решение самостоятельно, основываясь на ошибочных разведданных, неправильном понимании международной обстановки, чрезмерно оптимистичных сценариях успеха и слабом понимании международных политических и экономических издержек, с которыми они столкнутся.

Расчет соотношения риска и выгоды от достижения Россией своих политических целей должен удержать ее от вторжения. Лучшим вариантом было бы продолжать бряцать саблями, вести дипломатические переговоры и помогать пророссийским повстанцам в Восточной Украине, но воздержаться от полноценного вторжения. Однако президент Путин выдвинул громкие требования и угрозы, от которых будет очень трудно отступить. Если просчеты, эмоции и плохое управление кризисом возьмут верх над рациональными расчетами и приведут к конвенциональной войне, международная обстановка радикально изменится.

В своей знаменитой речи о "железном занавесе" 5 марта 1946 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль мрачно заявил, что "на земли Европы" упала тень, которая противопоставила демократические государства авторитарным. "От Щецина в Прибалтике до Триеста на Адриатике, – говорил Черчилль, – железный занавес опустился на весь континент".

Новый железный занавес будет еще опаснее – он охватит Европу, Ближний Восток и Азию и включит в себя новую ось авторитарных режимов, в том числе Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

Эта новая разделительная линия пройдет вдоль границ России с Финляндией и странами Балтии по восточному флангу НАТО, пересечет поддерживаемые Россией и Ираном страны Ближнего Востока и Центральной Азии, такие как Сирия и Казахстан, и проляжет вдоль границ Китая с Индией через Восточную Азию к Южно-Китайскому морю. Если Россия вторгнется в Украину, Соединенным Штатам и европейским странам придется срочно перебрасывать солдат и обеспечение на восточный фланг НАТО – в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу – в случае угрозы продвижения русских на запад. Россия также может попытаться спровоцировать кризис в одном или нескольких балканских государствах, чтобы разделить внимание и ресурсы Америки и Европы. В Азии Тайвань будет стоять начеку из-за возможных действий Китая по захвату острова.

Такие страны, как Россия и Китай, восхищаются силой и не уважают слабость – в том числе военную слабость.

Конкуренция все больше напоминает борьбу между соперничающими политическими, экономическими и военными системами – авторитарными, контролируемыми государством с одной стороны, и демократическими с другой. Отрицание либерализма, лежащее в основе китайской, российской, иранской и северокорейской систем, противоречит западным ценностям Просвещения. Они отвергают свободу прессы, свободу религии, свободные рынки и демократию. Как заметил Томас Джефферсон, "Свобода религии, свобода прессы и свобода личности… Эти принципы образуют яркое созвездие, которое освещало нам путь направляло наши шаги через век революций и реформаций". Они сыграли решающую роль в победе в холодной войне против Советского Союза, и они все так же важны сегодня.

"Если западные демократии будут неукоснительно следовать принципам устава ООН, их влияние на продвижение этих принципов будет огромным, и никто не сможет им помешать, – отмечал Черчилль в своей речи "Железный занавес". – Однако если они разобщатся или ослабят свой долг, если этим важным годам позволят пройти напрасно, тогда катастрофа неминуема для всех нас".

Будем надеяться, что разум возобладает в Москве, и Россия не вторгнется в Украину. Но если вторжение все же произойдет, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны быть готовы противостоять тирании.

Об авторах

Филипп Г. Василевски недавно вышел в отставку после 31-летней карьеры офицера операций в Центральном разведывательном управлении. Сет Г. Джонс – старший вице-президент и директор Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, округ Колумбия, автор книги Three Dangerous Men: Russia, China, Iran, and the Rise of Irregular Warfare (W.W. Norton, 2021).

Авторы выражают особую благодарность Джо Бермудесу и Дженнифер Джун за помощь в анализе спутниковых снимков, а также Джареду Томпсону за его неоценимую помощь в проведении исследований. Авторы также благодарят Джиа Ли и Уильяма Тейлора за исключительную редакторскую поддержку и графический дизайн.

Данный обзор появился благодаря общей поддержке CSIS, без какой-либо прямой спонсорской помощи.

Обзоры CSIS выпускаются Центром стратегических и международных исследований (CSIS), частным, освобожденным от налогов учреждением, занимающимся вопросами международной государственной политики. Его исследования являются независимыми и непроприетарными. CSIS не занимает конкретных политических позиций. Все взгляды, позиции и выводы, выраженные в данной публикации, должны восприниматься исключительно как мнение автора(ов).