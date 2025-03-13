Трамп "разберется": Лавров ответил на предложение о 30-дневном перемирии в Украине

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина и Европа обманывали РФ. В этом контексте он вспомнил о Минских соглашениях, после которых произошло полномасштабное вторжение и Кремль включил украинские области в состав своих территорий.

Related video

По результатам переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о 30-дневном перемирии. Однако Россию такой вариант не устраивает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 марта в комментарии RT объяснил, чего хочет страна-агрессор.

Комментируя идею перемирия, вражеский чиновник вспомнил о Минских соглашениях и переговорах в Стамбуле. Он заверил, что каждый раз Россию обманывали. По словам Лаврова, Украина врала при поддержке своих европейских союзников.

"Нам нужен устойчивый, постоянный мир, который опирается на устранение причин нынешней ситуации в Украине", — заявил он.

Глава российского МИД не стал исключать варианта, что Украина и Европа хотят теперь якобы "обвести вокруг пальца" США. Однако он пригрозил, что в таком случае администрация Дональда Трампа "во всем разберется".

Напомним, в Reuters со ссылкой на российские источники информировали, что Москва скептически относится к предложению Вашингтона. Отмечалось, что идея перемирия лишь украсила восстановление военной помощи Украине и может оказаться для России ловушкой. Собеседники объясняли, что президенту РФ Владимиру Путину будет трудно остановить бои без конкретных гарантий или обещаний.

Предложение о 30-дневном перемирии уже прокомментировали пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и советник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Топ-чиновники дали понять, что Кремль категорически не согласен на прекращение огня и требует мира на своих условиях.

В СМИ передали, что Россия уже презентовала список своих требований к мирному соглашению США. Сообщается, что они похожи на те, которые ранее уже выдвигались Москвой. Идти на уступки Кремль не готов.