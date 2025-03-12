Выглядит как ловушка: Путину "трудно" будет согласиться на перемирие, — Reuters

Российские источники рассказали, что предложение о прекращении огня не включает условий Кремля. В Москве опасаются, что пауза на поле боя сделает РФ слабее.

Related video

Россия скептически относится к предложению США по 30-дневному перемирию, согласованному с Украиной во время переговоров в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники 12 марта сообщили в Reuters.

Российские источники поставили под сомнение то, что президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня. По их словам, любое соглашение должно учитывать прогресс оккупантов на поле боя и беспокойство Кремля. Неназванный собеседник подчеркнул, что стране-агрессору нужны определенные гарантии.

"Путину трудно согласиться с этим в его нынешнем виде. Путин имеет сильную позицию, потому что Россия идет вперед", — отметил он.

В СМИ уточнили, что ВС РФ сейчас контролируют чуть менее 20% территории Украины — примерно 113 000 квадратных километров территорий. ВСУ при этом захватили кусок вражеских земель, но контроль над ними ослабевает.

Источник пояснил, что прекращение огня без гарантий сделает РФ слабее, и позволит Западу обвинить Москву в том, что она не закончила войну. Другой собеседник заявил, что предложение Вашингтона выглядит как ловушка, ведь Путину будет трудно остановить бои без конкретных гарантий или обещаний.

Третий источник отметил, что в целом США согласились возобновить военную помощь Украине и предоставлять ей разведданные, украсив этот шаг предложением о перемирии. В Кремле официально не комментируют озвученное предложение.

В издании добавили, что ранее Путин неоднократно исключал временное прекращение огня. Он заявлял, что России "не нужно перемирие", а лишь "долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями". В июне 2024 года он объявил такие условия мира: официальный отказ Украины от амбиций относительно НАТО, вывод украинских войск с территорий четырех областей (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская).

На российском телевидении заявления госсекретаря США Марко Рубио о готовности Украины к переговорам назвали "довольно наивными". В российский депутат Константин Косачев заверил, что мир будет на условиях РФ.

Напомним, в Politico опубликовали подробности предложенного Вашингтоном мирного плана. США не обещали Украине никаких гарантий, но предупредили о необходимости уступок в территориях.

Также в СМИ обратили внимание на то, что на переговорах в Саудовской Аравии не было спецпредставителя Деждепа США по вопросам Украины и России Кита Келлога. Некоторые источники сообщили, что чиновника, у которого лучшие из всей администрации взаимоотношения с Владимиром Зеленским, пытаются отстранить от процесса.