Детали только за много лет: Зеленский дистанционно руководил действиями делегации в Джидде, — МИД

Представитель МИД Георгий Тихий рассказал, что встреча с американской стороной продолжалась практически без перерывов более 8 часов, а Владимир Зеленский координировал действия украинских переговорщиков.

Related video

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал встречу в Джидде (Саудовская Аравия) украинской и американской делегаций по согласованию предложенного Вашингтоном перемирия самыми интересными из тех, в которых приходилось участвовать. Политики согласовали предложенное Вашингтоном перемирие. На своей странице в Facebook он добавил, что действия украинской стороны координировал президент Украины Владимир Зеленский, а некоторые детали этих переговоров можно будет обнародовать только через много лет.

"Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. Конечно, все подробности можно будет раскрыть только через много лет", — написал он.

По информации представителя МИД, переговоры продолжались более 8 часов практически без перерывов, а стороны работали даже во время обеда. Он добавил, что именно в "последние часы эндшпиля, когда усталость сказывалась", стал возможным выход из тупика и тяжелые компромиссы.

Также Георгий Тихий отметил, что встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке "осведомленных источников". Дипломат отметил, что на таких мероприятиях важно присутствие и профессиональная работа СМИ, и отметил важную личную роль переговорщиков.

"На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично Президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат", — отметил Георгий Тихий, добавив, что Украина полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций. Политики согласовали предложенное Вашингтоном перемирие. На следующий день, 12 марта СМИ опубликовали детали мирного плана президента США Дональда Трампа. При этом вопрос отставки президента Украины Владимира Зеленского не обсуждался.