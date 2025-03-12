Деталі лише за багато років: Зеленський дистанційно керував діями делегації в Джидді, — МЗС

Представник МЗС Георгій Тихий розповів, що зустріч з американською стороною тривала практично без перерв понад 8 годин, а Володимир Зеленський координував дії українських перемовників.

Related video

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав зустріч в Джидді (Саудівська Аравія) української та американської делегацій щодо узгодження запропонованого Вашингтоном перемир'я найцікавішими з тих, в яких доводилось брати участь. Політики узгодили запропоноване Вашингтоном перемир’я. На своїй сторінці в Facebook він додав, що дії української сторони координував президент України Володимир Зеленський, а деякі деталі цих перемовин можна буде оприлюднити лише через багато років.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", — написав він.

За інформацією представника МЗС, переговори тривали понад 8 годин практично без перерв, а сторони працювали навіть під час обіду. Він додав, що саме в "останні години ендшпілю, коли втома давалася взнаки", став можливим вихід з глухого кута та важкі компроміси.

Також Георгій Тихий відзначив, що зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі "обізнаних джерел". Дипломат наголосив, що на таких заходах важлива присутність та професійна робота ЗМІ, та відзначив важливу особисту роль перемовників.

"На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат", — відмітив Георгій Тихий, додавши, що Україна повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри.

Нагадаємо, що 11 березня у Саудівській Аравії пройшла зустріч української та американської делегацій. Політики узгодили запропоноване Вашингтоном перемир’я. Наступного дня, 12 березня ЗМІ опублікували деталі мирного плану президента США Дональда Трампа. При цьому питання відставки президента України Володимира Зеленського не обговорювалось.