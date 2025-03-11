США та Україна обговорили умови перемир'я та угоду про метали: перші деталі переговорів

Радник з нацбезпеки США Майкл Волц заявив, що є прогрес на перемовинах з українською делегацією в Джидді, повідомили журналісти.

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Під час першого раунду зустрічі в Саудівській Аравії делегації Сполучених Штатів Америки та України говорили про умови перемир'я на російсько-українській війні. Після півгодинної перерви почався другий раунд переговорів. Про деталі подій в Джидді 11 березня розповіло "Суспільне". Фокус зібрав перші коментарі учасників перемовин.

Медіа дізналось про перебіг перемовин від співрозмовника, який поінформований про події в Саудівській Аравії. Про кого ідеться "Суспільне" не написало. Джерело озвучило дві теми, які підіймались під час першого раунду. Перша тема — перемир'я, у межах якого Україна може погодитись на припинення вогню на морі та в повітрі. Друга тема — про укладання угоди про рідкісноземельні метали. Які підсумки обговорення цих тем, співрозмовник журналістів не повідомив.

Другий раунд перемовин вже почався, написало "Суспільне" близько 16 год, посилаючись на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

Зустріч в Саудівській Аравії — деталі

На сторінках в соцмережі X глави Держдепу Марка Рубіо та радника з нацбезпеки Майкла Волца, які беруть участь у зустрічі в Джидді, немає коментарів щодо ходу перемовин. В Telegram-каналі глави офісу президента Андрія Єрмака з'явилось кілька дописів. Об 11:54, після години спілкування з американцями, він написав, що зустріч відбувається "конструктивно". Після того, як члени делегацій зробили перерву між раундами, глава офісу зауважив, що "робота триває". Радниця з питань комунікацій голови ОП Дарія Зарівна підтвердила, що відбувається конструктивна розмова.

Крім того, з'явився надкороткий коментар Майкла Волца, повідомило агентство CNN. Коли посадовця запитали про хід переговорів, він заявив, що є "прогрес".

Реакція Кремля на перемовини США та України

11 березня агентство Bloomberg повідомило, що до Москви може прибути спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Мета візиту, який очікується у четвер 13 березня, — розповісти Кремлю про хід переговорів США та України щодо перемир'я. Після публікації з'явилась реакція речник президента РФ Дмитра Пєскова. Посадовець не спростував, але у не підтвердив приїзд Віткоффа. З його слів, очікується, що Москві розкажуть про підсумки зустрічі.

"Звичайно, Сполучені Штати як країна, яка виступає ініціативою щодо пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації навколо України, проінформують російську сторону про контакти після сьогоднішніх контактів у Джидді з українцями", — навело CNN слова Пєскова.

Тим часом Фокус навів ще одну цитату речника Кремля. Пєсков висловився щодо іншої публікації Bloomberg, у якій ішлося про готовність Москви до миру, якщо будуть виконані "рамкові умови" для мирної угоди і поява лише погоджених миротворців. Представник Володимира Путіна заявив, що усі такі заяви "не відповідають дійсності".

Інших коментарів щодо перебігу подій в Джидді Кремль поки що не давав.

Китай — про зустріч в Саудівській Аравії

На події в Джидді 11 березня відреагували в МЗС Китаю. Речниця відомства Мао Нін заявила, що КНР підтримує зусилля, спрямовані на завершення російської української війни, та сподівається на "справедливе та тривале рішення".

"Китай готовий працювати з міжнародним співтовариством і продовжувати відігравати конструктивну роль для політичного врегулювання української кризи", — заявила Мао Нін.

Яка позиція України

11 березня події в Джидді, а також нічну дронову атаку на Москву, прокоментували у РНБО України. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що масований наліт на столицю РФ та попередні атаки на НПЗ — це сигнал для Путіна, що варто погоджуватись на умови перемир'я України. Умови перемир'я озвучив президент Володимир Зеленський: ідеться про припинення вогню на морі та в повітрі з можливою появою західних миротворців.

Що кажуть у Білому домі

Про плани США щодо зустрічі в Саудівській Аравії 6 березня висловився Віткофф. Представник Білого дому заявив, що з українцями говоритимуть про припинення вогню та початок мирних перегорів.

Зазначимо, 11 березня видання Bloomberg озвучило інформацію від представника сфери безпеки США щодо позиції Кремля. Співрозмовник журналістів заявив, що в Білому домі розуміють неготовність Москви до компромісів. Про це свідчать максимальні вимоги Путіна, на які не можуть погодиться ні Україна, ні Європа.

Нагадуємо, 11 березня у Генштабі розповіли про сотні безпілотників, які полетіли на Москву в ніч на 11 березня.