Припинення вогню та мирна угода: Віткофф озвучив теми зустрічі США та України (відео)

Президент США Дональд Трамп прийняв вдячність та перепрошування президента України Володимира Зеленського, пояснив представник Білого дому Стів Віткофф.

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Спеціальний представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив про перемир'я, про яке Сполучені Штати Америки будуть говорити з Україною. Перемовини відбудуться у Саудівській Аравії. Російську Федерації попередили про склад делегацій, які вестимуть розмову. Про деталі зустрічі представник адміністрації Дональда Трампа розповів під час пресконференції, яку транслював канал Fox News.

Мирні переговори - Віткофф про зустріч делегацій США та України 12 березня

Віткофф озвучив дві головні теми розмови між американською та українськими делегаціями. Перша тема — оголошення припинення вогню: тривалість не вказувалась. Друга — обговорення мирної угоди про завершення російсько-української війни. Також посадовець зауважив, що у Білому домі прийняли вибачення президента Володимира Зеленського, бо він "продемонстрував, що налаштований на шлях доброї волі і вдячний". Спецпредставник Трампа додав, що про склад делегації повідомили Москву.

"Ідея полягає в тому, щоб укласти рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді в це вірю. Сподіваюся, це буде хорошим сигналом для росіян, тому що вони також були активними, бажаючи зробити щось тут", — сказав він.

Також Віткофф заявив, що у Вашингтоні не чули заперечення РФ щодо миротворців в Україні, а чули лише вимоги щодо НАТО.

"Я ніколи цього не чув. Я чув НАТО. І це дискусія. Але я знову думаю, що я не хочу коментувати деталі", — пояснив посадовець.

Кремль поки що не відреагував на інформацію про можливе перемир'я, до якого США схилятимуть Україну. Також не відомо, чи є аналогічні пропозиції Білого дому для Кремля.

Мирні переговори та зустріч в Саудівській Аравії — деталі

Зазначимо, 6 березня президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Згідно з даними видання Axioc, подія відбудеться 12 березня. Як написали журналісти Fox News, від імені українців говоритиме глава офісу Андрій Єрмак. Американську сторону представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф, радник з нацбезпеки Майк Волц. Місце зустрічі — Ер-Ріяд.

18 лютого у Ер-Ріяді відбулась зустріч між делегаціями США та РФ. Американські урядовці запевняли, що не говорили з росіянами про мирну угоду, а домовлялись про відновлення дипломатичних контактів. При цьому представників України та ЄС не запросили саме з цих міркувань: бо про завершення війни не говорили.

Нагадуємо, 6 березня спецпредставник Білого дому з питань України Кіт Келлог розповів про тиск США на Україну і про те, якою може бути мирна угода з РФ.