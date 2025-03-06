Припинення вогню та мирна угода: Віткофф озвучив теми зустрічі США та України (відео)
Президент США Дональд Трамп прийняв вдячність та перепрошування президента України Володимира Зеленського, пояснив представник Білого дому Стів Віткофф.
Спеціальний представник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив про перемир'я, про яке Сполучені Штати Америки будуть говорити з Україною. Перемовини відбудуться у Саудівській Аравії. Російську Федерації попередили про склад делегацій, які вестимуть розмову. Про деталі зустрічі представник адміністрації Дональда Трампа розповів під час пресконференції, яку транслював канал Fox News.
Віткофф озвучив дві головні теми розмови між американською та українськими делегаціями. Перша тема — оголошення припинення вогню: тривалість не вказувалась. Друга — обговорення мирної угоди про завершення російсько-української війни. Також посадовець зауважив, що у Білому домі прийняли вибачення президента Володимира Зеленського, бо він "продемонстрував, що налаштований на шлях доброї волі і вдячний". Спецпредставник Трампа додав, що про склад делегації повідомили Москву.
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"Ідея полягає в тому, щоб укласти рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді в це вірю. Сподіваюся, це буде хорошим сигналом для росіян, тому що вони також були активними, бажаючи зробити щось тут", — сказав він.
Також Віткофф заявив, що у Вашингтоні не чули заперечення РФ щодо миротворців в Україні, а чули лише вимоги щодо НАТО.
"Я ніколи цього не чув. Я чув НАТО. І це дискусія. Але я знову думаю, що я не хочу коментувати деталі", — пояснив посадовець.
Кремль поки що не відреагував на інформацію про можливе перемир'я, до якого США схилятимуть Україну. Також не відомо, чи є аналогічні пропозиції Білого дому для Кремля.
Мирні переговори та зустріч в Саудівській Аравії — деталі
Зазначимо, 6 березня президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Згідно з даними видання Axioc, подія відбудеться 12 березня. Як написали журналісти Fox News, від імені українців говоритиме глава офісу Андрій Єрмак. Американську сторону представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, Стів Віткофф, радник з нацбезпеки Майк Волц. Місце зустрічі — Ер-Ріяд.
18 лютого у Ер-Ріяді відбулась зустріч між делегаціями США та РФ. Американські урядовці запевняли, що не говорили з росіянами про мирну угоду, а домовлялись про відновлення дипломатичних контактів. При цьому представників України та ЄС не запросили саме з цих міркувань: бо про завершення війни не говорили.
Нагадуємо, 6 березня спецпредставник Білого дому з питань України Кіт Келлог розповів про тиск США на Україну і про те, якою може бути мирна угода з РФ.
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