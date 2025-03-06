Українська та американська команди відновили роботу, — Зеленський

Президент України повідомив, що вже наступного тижня у обох команд буде "змістовна зустріч".

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Під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради в Брюсселі президент України Володимир Зеленський подякував усім присутнім лідерам за їхню підтримку. А також повідомив, що команди США та України відновили роботу. Про це президент України написав у пості в Х.

Пост Зеленського про те, що команди США та України відновили роботу Фото: Скриншот

"Я вдячний за всю підтримку, і українці дійсно цінують, що в час таких великих емоцій у світовій політиці європейська цілісність зберігається і Європа дійсно намагається робити правильні речі. Тим часом українська та американська команди відновили роботу, і ми сподіваємося, що наступного тижня у нас буде змістовна зустріч", — сказано у пості Зеленського.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна "прагне миру з найпершої секунди війни".

"Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, — це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому — підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру", — наголосив він.

В той же час Жакі Гейнріх, журналістка Fox News та старша кореспондентка у Білому домі повідомила, що зустріч представників США та України відбудеться у Ер-Ріяді в Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня.

Пост журналістки Жакі Гейнріх Фото: Скриншот

"Рубіо, Віткофф, Вальц у вівторок вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема з Єрмаком", — повідомила журналістка.

Нагадаємо, спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Білий дім навмисно обмежив допомогу Україні, щоб примусити до потрібних дій. У Білому домі вважають, що Київ потрібно "підштовхнути" до переговорів. Заява спецпредставника пролунала під час дискусії Ради з міжнародних відносин (CFR) "Забезпечення майбутнього України"