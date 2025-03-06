Сама винна: Келлог пояснив, чому США не надають зброю та розвіддані Україні (відео)

Американські політики вирішили вплинути на українців за допомогою методів, якими приборкують мулів, розповів спецпредставник Дональда Трапа Кіт Келлог.

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Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що Білий дім навмисно обмежив допомогу Україні, щоб примусити до потрібних дій. На думку Вашингтона, Київ потрібно підштовхнути до переговорів. Заява спецпредставника пролунала під час дискусії Ради з міжнародних відносин (CFR) "Забезпечення майбутнього України", яку транслював телеканал Fox News.

Зупинка допомоги США — заява Кіта Келлога 6 березня

Келлог пояснив, що причина конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та президентом України — це різні цілі подальшого перебігу війни. Щоб переконати українців діяти так, як потрібно Білому дому, ухвалили рішення про зупинення допомоги, пояснив посадовець.

"Найкращий спосіб, яким я можу це описати, — це ніби вдарити мула двічі чи чотири рази поперек носа. Ви привертаєте їх увагу… Ми даємо їм зрозуміти, що президент дуже серйозно ставиться до цього, і ми збираємося покласти край цій війні. І це один із способів переконатися, що ви розумієте, що ми серйозно ставимося до цього", — сказав він.

Крім того, представник Трампа пояснив, що Київ попереджали про наслідки, які будуть у випадку спротиву.

"Так це важко? Звичайно, це так, але … це не те, що вони не знали, що це буде. Вони отримали справедливе попередження, що буде. Я сказав їм, і їм також сказали минулого тижня", — чути на відео.

Келлог відповів на питання журналіста, чому Трамп відкидає слова України про прагнення до миру. З його слів, президенту потрібна реальна домовленість, а не слова про готовність до неї.

"Є різниця між пропозицією та виконанням. Підпишіть документ", — сказав спікер.

Зупинення допомоги США — деталі

Медіа поцікавились, чи відновиться надання допомоги після укладання угоди. Келлог уник відповіді і почав посилатись на американського президента.

"Це залежить від президента. Я б ніколи, ніколи не говорив за нього. Це буде його рішення. Це примусова функція, щоб усвідомити, що ми хочемо перейти до мирних переговорів, до мирної угоди", — чути на відео.

Інші заяви Кіта Келлога щодо майбутнього:

Дональд Трамп намагається "перезавантажити" відносини з РФ, тому поспішає завершити російсько-українську війну. Тому Росію будуть, ймовірно, виводити з ізоляції;

Стамбульська угода, про яку говорять у Кремлі, є "нежиттєздатною". Тому Келлог говорить, що "потрібно шукати щось нове";

угода про мінерали, якщо Україна її таки підпише, сприятиме налагодженню відносин зі США.

Зазначимо, 4 березня західні медіа повідомили, що Білий дім наказав зупинити військові вантажі, які прямували в Україну. Водночас завертали літаки та зупиняли поїзди, які везли, наприклад, ракети ППО та РСЗВ, артилерійські снаряди. 5 березня Вашингтон підтвердив, що припиняє надавати ЗСУ розвідувальні дані. Ідеться про дані супутників, які допомагали бити по стратегічних цілях в глибині російської території та попереджали про старт ракет та дронів-камікадзе.

Нагадуємо, командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький розповів, чим небезпечне зупинення допомоги США.