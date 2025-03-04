Проблема, але не катастрофа: чи можна замінити зброю зі США, — Агіл Рустамзаде

На думку військового аналітика, єдиною системою озброєння, яку не можна буде замінити аналогом, є американський комплекс Patriot. В іншому ситуація інакша.

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Призупинення військової допомоги Україні з боку США стане проблемою для українських збройних сил, але не катастрофою. Таку думку висловив військовий аналітик з Азербайджану Агіл Рустамзаде.

За його словами, здебільшого українські сили зіткнуться з нестачею систем протиповітряної оборони американського виробництва Patriot. Однак що стосується інших систем озброєння, то вони мають аналоги, вартість яких навіть нижча за американські зразки.

"Озброєння, яке не можна замінити повністю і швидко — це ЗРК Patriot. Все інше має аналоги, до того ж дешевші. Так, безсумнівно, це велика проблема. Але не катастрофа", — написав Рустамзаде у Facebook.

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Зазначимо, що багато західних експертів висловлювали схожу думку. Наприклад, журнал The Economist у своїй публікації виділив основні елементи військової допомоги, які складно або неможливо буде замінити в короткостроковій перспективі.

Якщо коротко, то головною проблемою для українських збройних сил стане нестача американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. США є єдиною країною, здатною масово виробляти ці системи, здатні перехоплювати гіперзвукові та балістичні ракети. Якщо брати до уваги європейські аналоги, то, наприклад, французько-італійські системи SAMP/T теоретично могли б частково замінити Patriot, але поки що вони не готові до відбиття найбільш високошвидкісних і гіперзвукових ракет, а нові модифікації з'являться не раніше ніж 2026 року.

Нагадаємо, за інформацією агентства Reuters, низка офіційних осіб Європи та України прокоментували ймовірне призупинення військової допомоги з боку США. Зокрема, представник французького Мінфіну Бенджамін Хаддах зазначив, що такий крок зіграє на руку Кремлю.