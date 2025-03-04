Проблема, но не катастрофа: можно ли заменить оружие из США, — Агил Рустамзаде

По мнению военного аналитика, единственной системой вооружения, которую нельзя будет заменить аналогом, является американский комплекс Patriot. В остальном ситуация иная.

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Приостановка военной помощи Украине со стороны США станет проблемой для украинских вооруженных сил, но не катастрофой. Такое мнение высказал военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде.

По его словам, в основном украинские силы столкнуться с нехваткой систем противовоздушной обороны американского производства Patriot. Однако что касается других систем вооружения, то они имеют аналоги, стоимость которых даже ниже американских образцов.

"Вооружение которое нельзя заменить полностью и быстро — это ЗРК Patriot. Все остальное имеет аналоги, притом более дешевые. Да несомненно это большая проблема. Но не катастрофа", — написал Рустамзаде в Facebook.

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Украине из-за дефицита ракет для Patriot придется выбирать, что защищать — электростанцию или завод , — FT

Отметим, что многие западные эксперты высказывали похожую мысль. Например, журнал The Economist в свое публикации выделил основные элементы военной помощи, которые сложно или невозможно будет заменить в краткосрочной перспективе.

Если кратко, то главная проблема для украинских вооруженных сил станет нехватка американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. США являются единственной страной, способной массово производить данные системы, способные перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Если брать во внимание европейские аналоги, то, к примеру, французско-итальянские системы SAMP/T теоретически могли бы частично заменить Patriot, но пока они не готовы к отражению самых высокоскоростных и гиперзвуковых ракет, а новые модификации появятся не раньше 2026 года.

Напомним, по информации агентства Reuters, ряд официальных лиц Европы и Украины прокомментировали вероятную приостановку военной помощи со стороны США. В частности, представитель французского Минфина Бенджамин Хаддах отметил, что что такой шаг сыграет на руку Кремлю.