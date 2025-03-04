"Подталкивает к капитуляции": Трамп остановил военную помощь: реакция официальных лиц Европы и Украины

Представитель французского Минфина Бенджамин Хаддах заявил, что решение администрации США делает мир более отдаленным. Потому что только усиливает руку агрессора, которым является Россия. По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, теперь Европа должна взять на себя полную ответственность за собственную безопасность.

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Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после своего недавнего спора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Заявление Белого дома углубляет раскол между бывшими союзниками. Об этом пишет Reuters.

"Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп широко распахнул дверь для Путина, чтобы усилить его жестокую агрессию против невинных украинцев. Последствия, несомненно, будут разрушительными", — заявила сенатор Джин Шахин, представляющая демпартию в Комиссии Конгресса по иностранным делам.

Александр Мережко, глава Комитета по иностранным делам Украины, заявил, что "на первый взгляд, это выглядит очень плохо".

"Похоже, он подталкивает нас к капитуляции, то есть (принятию) требований России. Прекратить помощь сейчас означает помочь Путину", — добавил он.

Спикер британского парламента заявил, что его страна по-прежнему поддерживают Украину и стремятся к прочному миру.

"Мы по-прежнему полностью привержены обеспечению прочного мира в Украине и взаимодействуем с ключевыми союзниками в поддержку этих усилий. Это правильно, и это в наших интересах", — добавил он.

Бенджамин Хаддах, представляющий французский Минфин, отметил, что такой шаг сыграет на руку агрессору.

"По сути, если вы хотите мира, решение о приостановке поставок оружия Украине укрепляет мир или делает его более отдаленным? Оно делает его более отдаленным, потому что это только усиливает руку агрессора на земле, которым является Россия", — заявил Хаддад.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, Европа должна "взять на себя полную ответственность за свою собственную безопасность".

"Это потребует увеличения инвестиций в оборону. Обеспечение нашей безопасности также означает усиление нашей поддержки Украины. Мы не можем позволить, чтобы агрессивная политика России, которая угрожает всем нам, увенчалась успехом", — сказал Фиала.

Он также отметил, что эпоха опоры на других в решении фундаментальных международных проблем от имени Европы закончилась.

Приостановку военной помощи Украине со стороны США замминистра обороны Польши Цезари Томчик назвал "плохой новостью".

"Президент США и правительство Венгрии придерживаются одной и той же позиции: вместо продолжения поставок оружия и войны необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и мирных переговоров", — заявил представитель правительства Венгрии.

Напомним, что, по данным Bloomberg, Трамп остановил всю военную поддержку Украины из-за того, что "запасы вооружений исчерпываются".

Также сообщалось, что, говоря о сделке о минералах, Трамп отметил, что РФ и народ Украины хотят мирного урегулирования.