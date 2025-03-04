"Запасы вооружений исчерпываются": Трамп остановил всю военную поддержку Украины, — Bloomberg

По словам журналистов, это касается боеприпасов, противотанкового оружия, а также всей военной техники, которая еще не доехала до Украины.

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Президент США Дональд Трамп приказал приостановить абсолютно всю военную помощь Украине, чтобы усилить давление на Владимира Зеленского. Об этом пишет Bloomberg.

"США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не решит, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру", — сказал журналистам высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Он пояснил, что вся американская военная техника, включая оружие, которая еще не доехала до Украины, перевозится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше, там и будет оставаться.

По словам собеседника издания, Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету выполнить это решение.

"Трамп вступил в должность, имея 3,85 миллиарда долларов, оставшихся от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий на сокращение американских запасов вооружений. Оставалось непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая то, что запасы вооружений в США исчерпываются и нуждаются в пополнении", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что это решение выходит за рамки простого прекращения финансирования, поскольку ставит под угрозу помощь, которая уже предоставляется или выполняется.

"Это касается поставок критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств. Расторжение существующих контрактов с промышленностью может также потребовать от США выплаты определенной компенсации компаниям, которые начали выполнять заказы", — отметили авторы материала.

В Белом доме также подтвердили эту информацию

"Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует разрешению конфликта", — заявил представитель Белого дома.

Напомним, 3 марта издание Wall Street Journal обнародовало материал, в котором говорилось о том, что США прекратила финансирование новых поставок оружияв Украину.

1 марта журналисты The Washington Post сообщали, что Трамп может прекратить всю военную помощь Украине.