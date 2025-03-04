"Запаси озброєнь вичерпуються": Трамп зупинив всю військову підтримку України, — Bloomberg

За словами журналістів, це стосується боєприпасів, протитанкової зброї, а також всієї військової техніки, яка ще не доїхала до України.

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Президент США Дональд Трамп наказав призупинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського. Про це пише Bloomberg.

"США призупиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну прихильність до миру", — сказав журналістам високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Він пояснив, що вся американська військова техніка, включаючи зброю, яка ще не доїхала до України, перевозиться транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі, там і залишатиметься.

За словами співрозмовника видання, Трамп наказав міністру оборони Піту Хегсету виконати це рішення.

"Трамп вступив на посаду, маючи 3,85 мільярда доларів, що залишилися від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень на скорочення американських запасів озброєнь. Залишалося незрозумілим, чи дійсно адміністрація Трампа використає ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєнь у США вичерпуються і потребують поповнення", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що це рішення виходить за рамки простого припинення фінансування, оскільки ставить під загрозу допомогу, яка вже надається або виконується.

"Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів з промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення", — наголосили автори матеріалу.

У Білому домі також підтвердили цю інформацію

"Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту", — заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, 3 березня видання Wall Street Journal оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що США припинила фінансування нових поставок зброї в Україну.

1 березня журналісти The Washington Post повідомляли, що Трамп може припинити всю військову допомогу Україні.