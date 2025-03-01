Трамп може припинити всю військову допомогу Україні, — The Washington Post

Після інтерв'ю Зеленського на каналі Fox News в Білому домі заявили, що Трамп більше не зацікавлений в угоді щодо рідкісноземельних копалин.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Про це пише The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника в Білому домі.

До таких дій Трампа нібито спонукали висловлювання президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та його непоступливість у мирному процесі.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив, що Україні буде складно без підтримки США.

"Нам буде складно без підтримки США. Ось чому я тут. Але ми не можемо втрачати наші цінності", — зазначив Зеленський.

Трамп більше не зацікавлений в угоді щодо рідкісноземельних копалин

Під час інтерв'ю на Fox News Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання угоди про рідкісноземельні копалини, проте коли це тепер може відбутись не знає.

Проте одразу після інтерв'ю з'явилась реакція Білого дому.

"Трамп наразі не зацікавлений у відновленні угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин", — зазначив високопоставлений чиновник адміністрації Трампа, якого процитував Clash Report.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Трампа повинна почути позицію України, оскільки "ми готові до миру".

28 лютого Трамп пояснив, що має сказати Зеленський для перезапуску переговорів.