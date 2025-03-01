"Може відбутись негайно": Трамп пояснив, що має сказати Зеленський для перезапуску переговорів

Президент США після сварки з Зеленським заявив, що він упевнений в тому, що Володимир Путін хоче миру.

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Президент України Володимир Зеленський повинен сказати, що він хоче миру, щоб перезапустити переговори. Про це заявив президент США Дональд Трамп, якого цитує Clash report.

Також Трамп заявив, що Зеленський нібито "хоче повернутися прямо зараз", проте американський президент не може "дозволити Зеленському повернутися в цей момент".

Крім того, президент США підкреслив, що припинення вогню "може відбутися негайно".

За словами Трампа, Володимир Зеленський не виглядав, як людина, яка хоче миру.

"США думали, що домовитися про припинення війни з Путіним буде набагато складніше, але тепер бачать "великі труднощі" у Зеленського", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, в Білому домі не виключають проведення спільної пресконференції з Трампом, поки Володимир Зеленський в США.

Фокус також писав, що Трамп особисто скасував підписання угоди щодо корисних копалин України.