Поки Зеленський в США: в Білому домі не виключають проведення спільної пресконференції з Трампом

За словами джерела журналістів, Трамп не виключає підписання угоди щодо рідкісноземельних металів, але тільки тоді, коли Україна буде готова до "конструктивної" розмови.

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Поки президент України Володимир Зеленський залишається у США, спільна пресконференція з американським президентом Дональдом Трампом все ще може відбутися. Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому.

"Це залежить від української делегації", — сказав чиновник.

Він також підкреслив, що Дональд Трамп не виключає підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин, але не раніше, ніж Україна буде готова до "конструктивної" розмови.

Перепалка під час зустрічі Зеленського і Трампа

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому, щоб домовитись про укладання угоди про корисні копалини.

Перед тим, як почати розмову, Трамп привів його у Овальний кабінет та дозволив журналістам поставити кілька запитань. За кілька хвилин почалась суперечка між Зеленським, з одного боку, та Трампом і Венсом, з іншого. Американці звинувачували українського президента у невдячності, у підігруванні демократам, у сприянні третій світовій війні. Натомість Зеленський говорив про гарантії безпеки для України й про не здатність РФ дотримуватись домовленостей, які завжди порушуються.

Нагадаємо, о 20:00 28 лютого медіа повідомили, що Володимир Зеленський їде з Білого дому, а Трамп у соцмережі написав, що угоди не буде.

Фокус також опублікував реакцію світових лідерів та росіян на подію у Білому домі.