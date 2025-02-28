Пока Зеленский в США: в Белом доме не исключают проведения совместной пресс-конференции с Трампом

По словам источника журналистов, Трамп не исключает подписания соглашения по редкоземельным металлам, но только тогда, когда Украина будет готова к "конструктивному" разговору.

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Пока президент Украины Владимир Зеленский остается в США, совместная пресс-конференция с американским президентом Дональдом Трампом все еще может состояться. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

"Это зависит от украинской делегации", — сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что Дональд Трамп не исключает подписания соглашения по редкоземельным ископаемым, но не раньше, чем Украина будет готова к "конструктивному" разговору.

Перепалка во время встречи Зеленского и Трампа

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы договориться о заключении соглашения о полезных ископаемых.

Перед тем, как начать разговор, Трамп привел его в Овальный кабинет и позволил журналистам задать несколько вопросов. Через несколько минут начался спор между Зеленским, с одной стороны, и Трампом и Вэнсом, с другой. Американцы обвиняли украинского президента в неблагодарности, в подыгрывании демократам, в содействии третьей мировой войне. Зато Зеленский говорил о гарантиях безопасности для Украины и о неспособности РФ соблюдать договоренности, которые всегда нарушаются.

Напомним, в 20:00 28 февраля медиа сообщили, что Владимир Зеленский уезжает из Белого дома, а Трамп в соцсети написал, что соглашения не будет.

Фокус также опубликовал реакцию мировых лидеров и россиян на событие в Белом доме.