Зеленский досрочно покидает Белый дом, — СМИ

По информации журналистов, сначала их собрали в пресс-руме, где должны были подписать договор о редкоземельных металлах. Но потом появилась информация, что Зеленский досрочно покидает Белый дом.

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Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Белого дома после получасовой закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом. Журналисты показали, как украинский политик вышел в резиденции американского президента, сел в лимузин и уехал. О событиях в Белом доме рассказала Телевизионная служба новостей (ТСН).

Корреспондентка ТСН, которая находится в Вашингтоне, сообщила, что отменили выход к прессе Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Журналистов вывели из Восточного зала, в котором должны были подписывать соглашение о минералах. Ожидали, что на крыльце появится украинский президент и, вероятно, прокомментирует событие.

В 20:40 Зеленский вышел из подъезда Белого дома и уехал, ничего не сказав журналистам. На момент публикации не понятно, состоятся ли другие встречи, запланированные на 28 февраля.

Позже появилась информация, что в соответствии с планом состоится интервью телеканалу Fox News. Начало разговора — в 1 час. 1 марта.

Встреча Зеленского и Трампа — детали — встреча Зеленского и Трампа

Отметим, Фокус вел текстовую трансляцию визита Владимира Зеленского в Белый дом. Президент США Дональд Трамп встретил украинского политика и провел его в Овальный кабинет. После этого состоялся короткий разговор с прессой, во время которого журналисты спрашивали о возможности завершения войны, действиях американцев в Европе и возможности продолжения военной помощи Украине.

В какой-то момент между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом начался спор. Президент Украины вспомнил о гарантиях безопасности и о том, что президент РФ Владимир Путин нарушает соглашения, которые ранее заключал с украинцами. После этого американские политики начали говорить об отсутствии благодарности, угрозе третьей мировой войны, отсутствии сил для дальнейшей борьбы и тому подобное.

После стычки политиков украинцы опубликовали серию мемов — шуточных реакций на событие в Вашингтоне. На картинках — высмеивание ссоры, в которой участвовали лидеры двух стран.

Напоминаем, народный депутат Марьяна Безуглая 19 февраля отреагировала на заявления Дональда Трампа на войну в Украине.