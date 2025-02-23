"Трамп, просыпайся": в сети отреагировали на пресс-конференцию Зеленского (фото)

В первую очередь украинцы начали представлять реакцию Дональда Трампа. В частности, шутили о "300 звонков из Вашингтона".

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Накануне третьей годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, во время которой отвечал на вопросы об окончании войны, сотрудничестве с США, перспективах выборов и тому подобное. После диалога главы государства с журналистами украинцы активно отреагировали на это в соцсетях. Фокус собрал самые яркие реакции.

Обращение к Трампу

Пользователи сети "обратились" к президенту США Дональду Трампу, который недавно называл украинского коллегу "диктатором" и делал ряд других резких заявлений.

"Трамп, просыпайся. Там Зеленский заявления сделал. Лучше не смотри. Не звони, он уже спит", — пишут украинцы.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

В частности, пользователи сети вспомнили мультфильм "Как казаки", а именно сцену, во время которой главный герой тянет другого за нос. А некоторые даже перерисовали изображение на новый лад.

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Также украинцы вспомнили прошлое Владимира Зеленского, который в свое время был капитаном команды КВН Кривого Рога, сказав, что его "на понт не возьмешь". Кроме этого, пользователи представили, что после заявлений украинского президента в Вашингтоне будет "громко".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тем временем книжный магазин "Сенс" посоветовал украинцам идти читать книгу, пока в США не наступило утро и они не отреагировали на заявления Зеленского.

А другой пользователь Х пошутил, что из Вашингтона уже позвонили с трехсот телефонов, но "Киев уже пошел спать".

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Тем временем полтавский пес Дендрик "сказал", что не знает, кто такой Трамп.

Важно

Как украинцы отреагировали на заявления Дональда Трампа: лучшие мемы (фото)

Фото: соцмережі Фото: соцмережі

Напомним, Владимир Зеленский ответил, почему не подписал соглашение о редкоземельных металлах.

Также Фокус писал об участниках будущих переговоров по окончанию войны в Украине.