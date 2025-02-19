Как украинцы отреагировали на заявления Дональда Трампа: лучшие мемы (фото)

Избранный во второй раз президент США Трамп назвал президента Украины "диктатором" и в очередной раз заявил, что с Россией надо было договариваться. Это вызвало возмущение и шквал шуток.

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После встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии Дональд Трамп сделал несколько заявлений о войне в Украине и президенте Зеленском. В соцсетях отреагировали мемами. Фокус собрал лучшие.

По итогам переговоров делегаций США и России в Саудовской Аравии состоялся брифинг Дональда Трампа, где он сделал ряд заявлений о ходе российской войны в Украине. Также он написал в собственной соцсети пост, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", проигнорировав тот факт, что глава России Владимир Путин фактически неизменно находится у власти уже 25 лет.

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Сообщество в соцсетях ответило кроме политических прогнозов еще и мемами и шутками на тему того, как изменилась риторика США.

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Украинский художник и иллюстратор Максим Паленко иронично обыграл фразу, которую часто использует Трамп: "Если бы я был президентом войны бы не случилось".

Еще один мем иронизирует над политикой принуждения Украины к миру и кадру из камео Дональда Трампа в фильме "Один дома 2"

"Зачем ты провоцировал и напал на этих двух здоровяков?" Фото: Соцсети

Украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании и которого ликвидировала охрана.

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Вопрос: "Почему это Трамп просто не заключил с ним соглашения?".

На эту же тему сравнение с террористической атакой 11 сентября 2001 года, когда США начали войну, которая длилась без нескольких месяцев 20 лет.

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Также популярна шутка о том, что лучше ложиться спать до того, как Трамп выступит с очередным заявлением.

Мемы после высказываний Дональда Трампа

И мем о единении Дональда Трампа с российским диктатором Путиным.

Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Мемы после высказываний Дональда Трампа в пользу РФ Фото: Соцсети

Шутят и о том, что даже те украинцы, которые не поддерживают Зеленского, после заявлений Трампа уже принципиально будут поддерживать его, как лидера воюющей страны.

Фото: Соцсети

Мемы после высказываний Дональда Трампа о Владимире Зеленском Фото: Соцсети

И вообще шутки о том, как 47-й президент США начал свой новый срок в Белом доме. Он уже успел переименовать Мексиканский залив и высказать претензии на Гренландию и Панамский канал.

Мемы после высказываний Дональда Трампа

И шутка о том, как сейчас чувствует себя спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, который только утром прибыл в Киев с официальным визитом.

Мемы после высказываний Дональда Трампа Фото: Соцсети

Зеленский 19 февраля комментировал заявление Трампа о низком рейтинге. В качестве доказательств он привел данные из соцопроса КМИС, который показал уровень доверия к президенту на уровне 57%. "Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — подчеркивал Зеленский.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что у Зеленского рейтинг не ниже, чем у Трампа. По мнению Джонсона, во время войны в Украине не нужно устраивать выборы.