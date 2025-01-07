Завоевание Панамского канала и переименование Мексиканского залива: Трамп сделал шокирующие заявления

Избранный президент Дональд Трамп выступил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго и заявил, что не исключает использование военных средств для установления контроля над Панамским каналом и Гренландией.

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Избранный президент США Дональд Трамп собрал пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго и сделал несколько громких заявлений. Часть из них касалась войны в Украине, но Трамп также рассказал про свои амбициозные планы насчет Панамского канала и Гренландии. Об этом пишет CNN.

Дональд Трамп о контроле над Панамским каналом

Дональд Трамп в своем выступлении перед прессой не исключил использования военных средств для того, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом.

На прямой вопрос, исключит ли он возможность использования "военного или экономического принуждения" для достижения своей цели по завоеванию этих территорий, избранный президент ответил "нет".

"Нет, я не могу гарантировать вам ни одного из этих двух пунктов, но могу сказать одно: они нужны нам для экономической безопасности", — сказал Трамп.

Трамп усомнился в контроле Дании над Гренландией, несмотря на статус Гренландии как автономной территории.

"Никто даже не знает, есть ли у них какие-либо права, титулы или интересы", — заявил Трамп о статусе Дании и Гренландии.

Его очевидная готовность использовать армию для достижения этих целей сохраняется, несмотря на его обещания избегать войн после принятия присяги.

"Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны", — заявил Трамп в своей победной речи после победы на выборах 2024 года.

После своего избрания Трамп неоднократно поднимал вопрос о приобретении Панамского канала и Гренландии. Его замечания во вторник были первым случаем, когда он предложил использовать для этого военные силы.

Позже на вопрос, будет ли он использовать военную силу против Канады, которую, как он также предлагал взять под контроль США, он ответил: "Нет, экономическую силу".

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив в "Залив Америки".

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на залив Америки. Он охватывает большую территорию, залив Америки — какое красивое название. И оно уместно", — заявил Трамп.

Дональд Трамп о переименовании Мексиканского залива

Трамп повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики и свое обещание ввести пошлины на импорт из Мексики.

Напомним, старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший прибыл 7 января в Гренландию на самолете своего отца "Trump Force One". Визит состоялся всего через день после того, как Трамп в посте в социальных сетях предположил, что жители этого огромного региона поддерживают его политику "MAGA". "Я здесь просто как турист", — сказал Трамп-младший журналистам, когда он приземлился в столице Гренландии Нууке.

"Мы говорили о поездке некоторое время. На самом деле я должен был быть здесь прошлой весной. Но просто очень рад быть здесь. Потрясающая страна", — сообщил Трамп-младший. Его спросили о его отце, который заявил о желании сделать Гренландию частью США, но он ответил лишь, что Дональд "передает привет". "Мы разговаривали с ним вчера, и он передает привет всем в Гренландии", — сказал Трамп-младший.