Неофициальный визит: Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию на самолете отца (видео)

На острове уже сообщили, что это частный визит сына избранного президента. Но происходит он после того, как Трамп-старший предложил США купить эту территорию у Дании.

Related video

Сын избранного президента Дональда Трампа Дональд-младший прибыл в Гренландию, спустя несколько недель после того, как его отец выразил желание, чтобы США получили контроль над этой автономной датской территорией и спровоцировал международный скандал. Об этом сообщает CBS.

Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию

Визит, подтвержденный официальным лицом Гренландии журналистам CBS News, состоялся на следующий день после того, как Дональд Трамп-старший в посте в социальных сетях предположил, что жители этого огромного региона являются сторонниками "MAGA"(аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again — Сделаем Америку великой – ред.).

"Визит Дональда Трампа-младшего — это частный визит, и Naalakkersuisut — правительство Гренландии — относится к нему с уважением. Поэтому никаких реакций на визит не будет. Наша страна открыта для визитов, и гости приветствуются в нашей прекрасной стране", — заявил CBS News Минингуак Клейст, постоянный секретарь Министерства иностранных дел Гренландии.

Дональд Трамп-младший в Гренландии Фото: Donald Trump Jr./X

Сообщается, что Трамп-младший планировал снимать контент для подкаста и в Гренландии он проведет только один день Дональд Трамп-младший прибыл 7 января в Нуук, столицу Гренландии, на самолете своего отца "Trump Force One".

Дональд уже опубликовал первое видео из Гренландии, показав окрестности и толпу журналистов, которая его сопровождает.

Дональд Трамп-младший в Гренландии

6 января избранный президент США Дональд Трамп написал в посте в социальных сетях, что он "слышал, что народ Гренландии — "MAGA".

"Мой сын Дон-младший и различные представители отправятся туда, чтобы посетить некоторые из самых великолепных мест и достопримечательностей. Гренландия — невероятное место, и люди получат огромную выгоду, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень жестокого внешнего мира. Сделаем Гренландию снова великой!" – написал Трамп.

Население Гренландии составляет около 57 000 человек, и она является полностью автономной территорией Королевства Дании. В ее недрах есть нефть, природный газ и минеральные ресурсы, но ее экономика зависит от субсидий из Дании и от рыболовства.

Избранный президент Трамп выразил заинтересованность в покупке Гренландии во время своего первого срока на посту, хотя эта идея была быстро отвергнута датскими властями .

Две недели назад Трамп заявил в социальных сетях, что "в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".

Дональд Трамп-младший в Гренландии Фото: Donald Trump Jr./X

Правительство Гренландии дважды отвергало предложения Трампа, а премьер-министр Муте Эгеде заявил незадолго до Рождества , что "Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

На прошлой неделе Эгеде выступил с новогодней речью, призывая Гренландию сбросить "оковы колониализма" и обрести полную независимость от Дании.

"Настало время нам самим сделать шаг и сформировать свое будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кто будет нашими торговыми партнерами", — сказал Эгеде.

В Дании также отреагировали на бурный интерес Трампа к Гренландии. Депутат парламента Дании от Гренландии Аая Хемниц заявила, что интерес Трампа следует игнорировать.

"Я не хочу быть пешкой в ​​пылких мечтах Трампа о расширении его империи за счет нашей страны", — сказала Хемниц.

А король Дании даже изменил герб, намекая, что Гренландия – это часть Дании. В течение 500 лет на предыдущих датских королевских гербах были изображены три короны — символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которую возглавляла Дания между 1397 и 1523 годами. Но в обновленной версии короны были удалены и заменены на более заметных белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Напомним, попытки США взять Гренландию под контроль продолжаются с 19 века. США неоднократно, начиная с 1867 года, рассматривали или пытались купить Гренландию — крупнейший в мире остров, не являющийся континентом. Разговоры об аннексии снова всплыли во время Второй мировой войны, когда Дания сдалась нацистской Германии, а США оккупировали Гренландию.