Шокировал историков: король Дании сменил герб после скандальных заявлений Трампа по Гренландии

Новый дизайн герба показывает намерение Дании сохранить контроль над Фарерскими островами и Гренландией, которые, по словам Трампа, он хотел бы, чтобы США купили.

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Король Дании шокировал некоторых историков, изменив государственный герб, чтобы на нем были более заметно изображены Гренландия и Фарерские острова. Об этом пишет The Guardian.

В течение 500 лет на предыдущих датских королевских гербах были изображены три короны — символ Кальмарской унии между Данией, Норвегией и Швецией, которую возглавляла Дания между 1397 и 1523 годами.

Но в обновленной версии короны были удалены и заменены на более заметных белого медведя и барана, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Журналисты подчеркнули, что такой жест от короля Фредерика следует расценивать как упрек Дональду Трампу и четкое намерение сохранить автономную датскую территорию и бывшую колонию Гренландию в составе Королевства Дания.

"Этот шаг был сделан во время усиления напряженности вокруг Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности", — говорится в материале.

В то же время в королевском доме заявили, что новый герб, который будет использоваться на официальных документах и печатях и элементы которого датируются 12 веком, "укрепляет авторитет содружества", а три короны были изъяты, поскольку они "больше не актуальны".

Напомним, 23 декабря Дональд Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

3 января премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров хочет получить независимость от Дании.