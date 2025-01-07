Шокував істориків: король Данії змінив герб після скандальних заяв Трампа щодо Гренландії

Новий дизайн герба показує намір Данії зберегти контроль над Фарерськими островами та Гренландією, які, за словами Трампа, він хотів би, щоб США купили.

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Король Данії шокував деяких істориків, змінивши державний герб, щоб на ньому були більш помітно зображені Гренландія і Фарерські острови. Про це пише The Guardian.

Протягом 500 років на попередніх данських королівських гербах були зображені три корони — символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією, яку очолювала Данія між 1397 та 1523 роками.

Але в оновленій версії корони були видалені і замінені на більш помітних білого ведмедя і барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

Журналісти підкреслили, що такий жест від короля Фредеріка слід розцінювати як докір Дональду Трампу та чіткий намір зберегти автономну данську територію і колишню колонію Гренландію у складі Королівства Данія.

"Цей крок був зроблений у час посилення напруженості навколо Гренландії та її відносин з Данією, яка продовжує контролювати її зовнішню політику і політику безпеки", — йдеться у матеріалі.

Водночас у королівському домі заявили, що новий герб, який використовуватиметься на офіційних документах і печатках і елементи якого датуються 12 століттям, "зміцнює авторитет співдружності", а три корони були вилучені, оскільки вони "більше не є актуальними".

Нагадаємо, 23 грудня Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

3 січня прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче отримати незалежність від Данії.