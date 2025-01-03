"Скинемо кайдани колоніалізму": Гренландія захотіла незалежності від Данії

Гренландія була колонією Данії до 1953 року, але зараз є автономною територією. Прем'єр-міністр острова Муте Егеде впевнений, що час робити наступний крок і будувати майбутнє самостійно.

Related video

Гренландія заявила про бажання отримати незалежність від Данії. Прем'єр-міністр острова Муте Егеде розповів про це в новорічному зверненні, пише агентство Reuters.

Слова Егеде послідували за натяками обраного президента Дональда Трампа про знаходження Гренландії під контролем США. Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі Гренландії і навіть скасував візит до Данії після того, як її чиновники заявили про неможливість продажу автономії.

"Настав час, щоб ми самі зробили крок і визначили своє майбутнє, з ким ми будемо тісно співпрацювати. Хто буде нашими торговими партнерами", — заявив глава уряду Гренландії.

Гренландія була колонією Данії до 1953 року, але тепер є самоврядною територією. У 2009 році вона отримала право проголосити незалежність шляхом голосування. У 2023 році уряд Гренландії представив перший проєкт конституції.

Історія і нинішні відносини показали, що співпраця з Данією не призвела до створення повної рівності, додав Егеде.

"Настав час зробити наступний крок. Як і інші країни, ми повинні працювати над усуненням перешкод на шляху співпраці, які ми можемо назвати кайданами колоніалізму, і рухатися вперед", — сказав він.

Населення Гренландії становить близько 57 000 осіб. Незважаючи на багаті запаси корисних копалин, нафти і природного газу, економіка острова сильно залежить від рибальства і щорічних дотацій від Данії, зазначає Reuters.

Нагадаємо, Гренландія втрачає крижаний покрив через кліматичну кризу. З 2010 по 2023 роки острів сумарно втратив до 2,4 тисячі кубічних кілометрів льоду. Такого обсягу вистачить для заповнення найбільшого озера Африки Вікторія.

Американці розмістили військову базу Кемп-Сенчурі, але вона залишилася покинутою під крижаним щитом Гренландії. Офіційно база призначалася для випробувань будівельних технологій і проведення наукових досліджень в Арктиці.