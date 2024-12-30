Непоправна втрата: Гренландія втрачає 2 347 км³ льоду менш ніж за 30 секунд (відео)

Вчені об'єднали 13 років безперервного танення Гренландського крижаного щита в страхітливому відео наслідків кліматичної кризи планети.

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В умовах кліматичної кризи, що нависла над планетою, вчені не перестають попереджати про наслідки, з якими вже зіштовхується світ: неймовірні хвилі тепла і посухи, а також втрата крижаних шапок Землі. У новому тривожному відео дослідники показали 13 років танення Гренландського крижаного щита — у 30 секундному ролику видно, як Гренландія втрачає майже 2 500 кубічних кілометрів крижаного покрову, пише Space.

Автори ролика зазначають, що відео було створено на основі супутникових знімків NASA і Європейського космічного агентства (ESA), отриманих за останні 13 років. На кадрах видно, як краї крижаного щита тануть швидше, ніж центр — особливо це помітно в місцях, де льодовики впадають у море.

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Результати нового дослідження також показують, що в період з 2010 по 223 рік Гренландія загалом втратила 2 347 кубічних кілометрів льоду. Для порівняння, цього достатньо, щоб заповнити озеро Вікторія — найбільше озеро Африки.

Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень NOAA вказують на те, що Гренландський крижаний щит зазнає безперервних втрат льоду від 1998 року і донині — фактично, його вважають другим за величиною фактором підвищення рівня моря після розширення води, що відбувається через потепління.

Зазначимо, що нове дослідження вчених було присвячене не тільки кількісній оцінці втрати льоду. Під час дослідження NASA й ESA об'єднали дані супутників, що використовують різні технології: супутники ESA використовують радар для вимірювання висоти поверхні Землі, в той час, як NASA використовує лазерні вимірювання. Обидва ці методи мають свої плюси та мінуси, а тому їхнє об'єднання дає змогу отримати повнішу картину.

Результати роботи вчених вказують, що дані, зібрані супутниками CryoSat-2 й ICESat-2, різнилися не більше ніж на 3% у своїх оцінках зміни висоти Гренландського крижаного щита. Водночас об'єднання даних, отриманих супутниками, показало, що Гренландський крижаний щит у середньому потоншав на 1,2 метра за 13 років.

Однак учені попереджають, що це середнє число приховує основні відмінності по всьому щиту. Спостереження показують, що краї крижаного щита втратили в середньому 6,4 метра, тоді як найбільших втрат зазнали вивідні льодовики — максимальне значення сягнуло 75 метрів на льодовику Захарія Ісстрем. На новому відео найбільші втрати вчені показали темним червоним кольором.

З 2020 року CryoSat-2 й ICESat-2 обертаються за одними й тими самими орбітами: спільні зусилля двох агентств спрямовані на те, щоб дані, зібрані обома супутниками, могли бути одночасними та синхронізованими.

За словами наукового співробітника проєкту місії ICESat-2 в NASA Торстена Маркуса, вони з колегами були раді бачити, що дані "споріднених місій" дають послідовну картину змін, які відбуваються в Гренландії.

Раніше Фокус писав про те, що Гренландія втрачає так багато льоду, що стає вищою.