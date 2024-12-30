Невосполнимая потеря: Гренландия теряет 2 347 км³ льда менее чем за 30 секунд (видео)

Ученые объединили 13 лет непрерывного таяния Гренландского ледяного щита в устрашающем видео последствий климатического кризиса планеты.

Related video

В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой, ученые не перестают предупреждать о последствиях, с которыми уже сталкивается мир: невероятные волны тепла и засухи, а также потеря ледяных шапок Земли. В новом тревожном видео исследователи показали13 лет таяния Гренландского ледяного щита — в 30 секундном ролике видно, как Гренландия теряет почти 2 500 кубических километров ледяного покров, пишет Space.

Авторы ролика отмечают, что видео было создано на основе спутниковых снимков NASA и Европейского космического агентства (ESA), полученных за последние 13 лет. На кадрах видно, как края ледяного щита тают быстрее, чем центр — особенно это заметно в местах, где ледники впадают в море.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Результаты нового исследования также показывают, что в период с 2010 по 223 год Гренландия в общей сложности потеряла 2 347 кубических километров льда. Для сравнения, этого достаточно, чтобы заполнить озеро Виктория — крупнейшее озеро Африки.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA указывают на то, что Гренландский ледяной щит терпит непрекращающиеся потери льда с 1998 года и по сей день — фактически, он считается вторым по величине фактором повышения уровня моря после расширения воды, происходящего из-за потепления.

Отметим, что новое исследование ученых было посвящено не только количественной оценке потери льда. В ходе исследования NASA и ESA объединили данные спутников, использующие разные технологии: спутники ESA используют радар для измерения высоты поверхности Земли, в то время как NASA использует лазерные измерения. Оба эти метода имеют свои плюсы и минусы, а потому их объединение позволяет получить более полную картину.

Результаты работы ученых указывают, что данные, собранные спутниками CryoSat-2 и ICESat-2, различались не более чем на 3% в своих оценках изменения высоты Гренландского ледяного щита. В то же время объединение данных, полученных спутниками, показало, что Гренландский ледяной щит в среднем истончился на 1,2 метра за 13 лет.

Однако ученые предупреждают, что это среднее число скрывает основные различи по всему щиту. Наблюдения показывают, что края ледяного щита потеряли в среднем 6,4 метра, тогда как наибольшие потери понесли выводные ледники — максимальное значение достигло 75 метров на леднике Захария Исстрем. На новом видео наибольшие потери ученые показали темным красным цветом.

С 2020 года CryoSat-2 и ICESat-2 вращаются по одним и тем же орбитам: совместные усилия двух агентств направлены на то, чтобы данные, собранные обоими спутниками, могли быть одновременными и синхронизированными.

По словам научного сотрудника проекта миссии ICESat-2 в NASA Торстена Маркуса, они с коллегами были рады видеть, что данные "родственных миссий" дают последовательную картину изменений, происходящих в Гренландии.

Ранее Фокус писал о том, что Гренландия теряет так много льда, что становится выше.