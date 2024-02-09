Атлант расправил плечи. Гренландия теряет так много льда, что становится выше

Исследователи обнаружили, что поток ледников по краям острова заставляет сушу подниматься, будто под ней находится пружина.

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Рост Гренландии является длительным и хорошо известным процессом. С момента окончания последнего ледникового периода около 11 700 лет назад отступление ледникового щита постепенно ослабляет бремя Гренландии. В результате происходит ледниковый изостатический отскок — простыми словами коренная порода острова поднимается, пишет Live Science.

Однако сегодня Гренландия подвержена не только этому процессу, она также страдает от потери льда из-за глобального потепления и климатического кризис, который обрушился на планету. Предыдущие исследования уже показали, что гренландский ледяной щит ежегодно теряет около 262 гигатонн льда. В то же время исследование 2022 года периферийные ледники и ледяные реки, расположенные на береговой линии Гренландии и впадающие в море, теряют лишь около 42 гигатонн льда.

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Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что потеря ледникового льда в значительной степени способствует образованию коренной породы острова. При этом в некоторых районах Гренландии потеря ледникового льда является причиной почти трети общего вертикального движения суши.

По словам соавтора исследования, аспиранта Технического университета Дании Даньяла Лонгфорса Берга, они с коллегами обнаружили, что максимальное поднятие суши в действительности происходит там, где наблюдается наибольшая потеря массы. Эти территории также находятся максимально близко к крупнейшим ледникам Гренландии.

В ходе исследования ученые использовали данные 58 GPS-мониторов, закрепленных в скалах вокруг Гренландии. Эти мониторы были установлены в 2007 году и использовались для наблюдения. После этого ученые сосредоточились на понимании того, какая часть этого движения была вызвана текущей, а также предыдущей потерей льда, а какая — долгосрочным отскоком.

Результаты исследования показывают, что потеря льда ледников стала причиной подъема значительной части Гренландии — 32% и 27,9% от общего подъема в двух водосборных бассейнах на севере и востоке острова соответственно. При этом самая большая скорость отскока коренных пород наблюдается возле ледника Кангерлуссуак на юго-востоке Гренландии: здесь порода поднимается со скоростью около 8 миллиметров в год. Данные также свидетельствуют о том, что с 1900 года этот ледник уже отступил на 10 километров и истончился у своей конечной точки на сотни метров.

Авторы исследования считают, что понимание процесса отскока в дальнейшем может стать дополнительным способом измерения потери льда в регионе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что Россия и Гренландия крохотнее, чем считалось ранее.