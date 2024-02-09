Атлант расправил плечи. Гренландия теряет так много льда, что становится выше
Исследователи обнаружили, что поток ледников по краям острова заставляет сушу подниматься, будто под ней находится пружина.
Рост Гренландии является длительным и хорошо известным процессом. С момента окончания последнего ледникового периода около 11 700 лет назад отступление ледникового щита постепенно ослабляет бремя Гренландии. В результате происходит ледниковый изостатический отскок — простыми словами коренная порода острова поднимается, пишет Live Science.
Однако сегодня Гренландия подвержена не только этому процессу, она также страдает от потери льда из-за глобального потепления и климатического кризис, который обрушился на планету. Предыдущие исследования уже показали, что гренландский ледяной щит ежегодно теряет около 262 гигатонн льда. В то же время исследование 2022 года периферийные ледники и ледяные реки, расположенные на береговой линии Гренландии и впадающие в море, теряют лишь около 42 гигатонн льда.
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Теперь в новом исследовании ученые обнаружили, что потеря ледникового льда в значительной степени способствует образованию коренной породы острова. При этом в некоторых районах Гренландии потеря ледникового льда является причиной почти трети общего вертикального движения суши.
По словам соавтора исследования, аспиранта Технического университета Дании Даньяла Лонгфорса Берга, они с коллегами обнаружили, что максимальное поднятие суши в действительности происходит там, где наблюдается наибольшая потеря массы. Эти территории также находятся максимально близко к крупнейшим ледникам Гренландии.
В ходе исследования ученые использовали данные 58 GPS-мониторов, закрепленных в скалах вокруг Гренландии. Эти мониторы были установлены в 2007 году и использовались для наблюдения. После этого ученые сосредоточились на понимании того, какая часть этого движения была вызвана текущей, а также предыдущей потерей льда, а какая — долгосрочным отскоком.
Результаты исследования показывают, что потеря льда ледников стала причиной подъема значительной части Гренландии — 32% и 27,9% от общего подъема в двух водосборных бассейнах на севере и востоке острова соответственно. При этом самая большая скорость отскока коренных пород наблюдается возле ледника Кангерлуссуак на юго-востоке Гренландии: здесь порода поднимается со скоростью около 8 миллиметров в год. Данные также свидетельствуют о том, что с 1900 года этот ледник уже отступил на 10 километров и истончился у своей конечной точки на сотни метров.
Авторы исследования считают, что понимание процесса отскока в дальнейшем может стать дополнительным способом измерения потери льда в регионе.
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