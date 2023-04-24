400-летний обман. Ученые доказали, что Россия и Гренландия крохотнее, чем считалось ранее (видео)

Исследователи показали это с помощью умной карты в "масштабе", которая показывает истинные размеры стран Земли.

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Если взглянуть на привычную нам карту мира, можно предположить, что Гренландия и Африка соизмеримы по размеру. Однако реальность такова, что на самом деле африканский континент в 14 раз больше ледяной северной суши, пишет Daily Mail.

Известно, что общая площадь Гренландии, включая ряд прибрежных островов, составляет 2,16 миллиона квадратных километров, тогда как площадь Африки составляет 30,4 миллиона квадратных километров. Кроме того, последняя, по сути, в три раза больше Северной Америки и значительно больше России, однако, если взглянуть на карту, верным кажется обратное.

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Что же происходит? Все дело в 400-летнем обмане, который объясняется проекцией Меркатора, которая чаще всего встречается в классах и учебниках по географии. Эта проекция была создана еще в 1596 году географом Герардом Меркатором, и превзошла тогда всех существующих конкурентов.

В результате этой проекции, многие страны, в том числе Россия, Канада и Гренландия, кажутся намного больше, чем есть на самом деле — это объясняется эффектом. Называемым "искажением карты мира". Использованная Меркартом проекция дает правильные формы массивам суши, однако искажает их размеры в пользу земель на севере.

Одними из наиболее ярких примеров являются Канада и Россия — на карте мира они занимают приблизительно четверть поверхности Земли, однако на самом деле на них приходится всего лишь 5% поверхности нашей планеты.

Еще одним любопытным примером является Австралия, которая кажется значительно меньше Аляски, хотя на самом деле она является шестой по величине страной в мире в 4,5 раза превышающая размеры Аляски.

Основной проблемой при создании карты мира является тот факт, что невозможно изобразить реальность сферического земного шара на плоской поверхности. Именно с этой проблемой картографы сталкивались веками и каждый раз проигрывали. В результате формы карт мира, как правило, были максимально разнообразными — от конусов до сердечек. Однако постепенно разнообразие сошло на нет, а модель, изобретенная Герардом Меркатором, прочно укрепилась среди картографов и путешественников.

В новом исследовании специалист по климатическим данным Метеорологического бюро Нил Кейем изучил искажение карты Меркатора и создал двухмерное представление о том, как на самом деле выглядит наша планета.

Результаты свидетельствуют о том, что страны северного полушария, как правило, намного меньше, чем мы о них думаем. В ходе исследования ученый использовал Ggplot, представляющий собой пакет визуализации данных для статистического программирования, и ввел в него данные Метеобюро о реальных размерах стран.

После этого исследователь создал реальную карту нашего мира, используя стерографическую проекцию, которая позволяет перенести сферу на плоскость. Все это позволило климатологу иначе взглянуть на реальные размеры стран. Например, согласно проекции Меркатора Северная Америка выглядит такой же большой, как и Африка, и Гренландия якобы тоже сопоставима с ней по размерам. Однако на самом деле Африка фактически больше обеих — по сути, в нее можно было бы вписать Северную Америку, Индию, Аргентину, Туниса, а возможно и чего-то еще.

Карта Меркатора также предполагает, что скандинавские страны больше Индии. Однако реальные цифры свидетельствуют, что она втрое больше чем все они вместе взятые.

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