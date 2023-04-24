400-річний обман. Вчені довели, що Росія та Гренландія менша, ніж вважалося раніше (відео)

Дослідники показали це за допомогою розумної карти у "масштабі", яка показує справжні розміри країн Землі.

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Якщо глянути на звичну нам карту світу, можливо припустити, що Гренландію та Африку можна порівняти за розміром. Проте реальність така, що насправді африканський континент у 14 разів більший за крижану північну сушу, пише Daily Mail.

Відомо, що загальна площа Гренландії, разом з низкою прибережних островів, становить 2,16 мільйона квадратних кілометрів, тоді як площа Африки становить 30,4 мільйона квадратних кілометрів. Крім того, остання, по суті, втричі більша за Північну Америку і значно більша за Росію, проте, якщо поглянути на карту, вірним здається протилежне.

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Що ж відбувається? Вся справа у 400-річному обмані, який пояснюється проєкцією Меркатора, яка найчастіше зустрічається у класах та підручниках з географії. Ця проєкція була створена ще у 1596 географом Герардом Меркатором, і перевершила тоді всіх можливих конкурентів.

В результаті цієї проєкції багато країн, зокрема й Росія, Канада та Гренландія, здаються набагато більшими, ніж є насправді — це пояснюється ефектом, що називається "спотворенням карти світу". Використана Меркарт проєкція дає правильні форми масивам суші, проте спотворює їх розміри на користь земель на півночі.

Одними з найяскравіших прикладів є Канада та Росія — на карті світу вони займають приблизно чверть поверхні Землі, проте насправді на них припадає лише 5% поверхні нашої планети.

Ще одним цікавим прикладом є Австралія, яка здається значно меншою за Аляску, хоча насправді вона є шостою за величиною країною у світі й в 4,5 раза перевищує розміри Аляски.

Основною проблемою при створенні карти світу є той факт, що неможливо зобразити реальність сферичної земної кулі на плоскій поверхні. Саме з цією проблемою картографи стикалися віками й щоразу програвали. В результаті форми карт світу, як правило, були максимально різноманітними – від конусів до сердець. Однак поступово різноманітність зійшла нанівець, а модель, винайдена Герардом Меркатором, міцно зміцнилася серед картографів та мандрівників.

У новому дослідженні фахівець із кліматичних даних Метеорологічного бюро Ніл Кейєм вивчив спотворення карти Меркатора та створив двомірне уявлення про те, як насправді виглядає наша планета.

Результати свідчать про те, що країни північної півкулі, як правило, набагато менші, ніж ми про них думаємо. Під час дослідження вчений використовував Ggplot, що є пакетом візуалізації даних для статистичного програмування, і ввів у нього дані Метеобюро про реальні розміри країн.

Після цього дослідник створив реальну карту нашого світу, використовуючи стериграфічну проєкцію, яка дозволяє перенести сферу на площину. Усе це дозволило кліматологу інакше поглянути на реальні розміри країн. Наприклад, згідно з проєкцією Меркатора Північна Америка виглядає такою ж великою, як і Африка, і Гренландія нібито теж можна порівняти з нею за розмірами. Однак насправді Африка фактично більша за обидві — по суті, до неї можна було б вписати Північну Америку, Індію, Аргентину, Тунісу, а можливо й ще чогось.

Карта Меркатора також припускає, що скандинавські країни більші за Індію. Однак реальні цифри свідчать, що вона втричі більша, ніж всі вони разом узяті.

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