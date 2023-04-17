Подорож крізь земне ядро. Почавши копати тунель із Москви, росіяни потонуть у Тихому океані (фото)

Дослідники створили нову інтерактивну карту, яка показує, де ви опинитеся, якщо почнете копати тунель прямо крізь "серце планети".

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Багато років велися безплідні дискусії про те, де виявиться хтось, якщо почне копати тунель прямо під собою з метою вийти з іншого боку. Деякі могли б припустити, що копай вони тунель із Британії, то, ймовірно, опинилися б в Австралії, а стартувавши із США, опинилися б у Китаї. Однак реальність така, що в більшості випадків ми опинилися б посеред відкритого океану, пише Daily Mail.

Фізично ми, звичайно, ніколи не зможемо подолати цей шлях майже у 13 000 кілометрів, пройшовши земну кору, мантію, внутрішнє і зовнішнє ядро. Однак, нова інтерактивна карта Antipodes Map website надає теоретичний спосіб перевірити "антипод" локації, в якій ви знаходитесь.

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Під "антиподом" передбачається інша сторона світу, простими словами точка поверхні Землі, діаметрально протилежна тій, де ви перебуваєте. По суті ці дві точки з'єднані прямою лінією, що проходить через "серце Землі".

Поверхня нашої планети на 71% складається з води, а тому зовсім не дивно, що в більшості випадків, звідки б ми не почали копати свій тунель, ми, найімовірніше, опинилися б у відкритому океані. Проте існують безліч міст, вирушивши з яких у подорож через центр Землі, ми опинилися б на материку. Наприклад, Окленд у Новій Зеландії пов'язаний із Севільєю та Малагою в Іспанії, а копаючи тунель із Шанхаю в Китаї, ми опинилися б у столиці Аргентини, Буенос-Айресі.

Цікаво, що більшість китайських міст належать до меншості в цьому списку, прокопавши тунель з яких, ви, ймовірно, опинилися б на суші, а не у відкритому морі. Наприклад, вирушивши в подорож з центру Пекіна ви опинилися б у Ріо-Негро, недалеко від Баїя-Бланки в Аргентині.

Автори інтерактивної карти зазначають, що одним із прикладів двох точних антиподів є Улан-Уде в Росії та Пуерто-Наталес у Чилі. Однак якби росіяни зібралися почати копати тунель із центру Москви, вони, певно, опинилися б у Тихому океані, де навколо жодної живої душі, тільки риби.

Почавши копати тунель у Москві, росіяни опинилися б у відкритому океані Фото: Antipodes Map website

Також відомо, що дві найбільші заселені антиподальні області розташовані у Східній Азії (Китай та Монголія) та у Південній Америці (Аргентині та Чилі). До того ж всі антиподи найбільшого масиву суші Австралійського материка повністю занурені в океан.

Відомо, що американець, який вирив яму на Таймс-сквер у Нью-Йорку, опинився б в океані біля узбережжя Австралії; британці, які б почали копати під будинком парламенту, з'явилися б біля берегів Нової Зеландії; а українці, які б почали копати тунель у Києві, виринули б у відкритому океані біля берегів Аргентини; прокопавши тунель у Токіо, ви знову з'явилися б біля берегів Уругваю.

Тунель із Києва привів би нас до берегів Аргентини Фото: Antipodes Map website

Інтерактивна карта показує, що якщо б ми прокопали прямий тунель із більшості районів Європи чи США, ми опинилися б у відкритому океані, серед риб, китів та інших мешканців,

До речі, спочатку вважалося, що подібна подорож крізь "серце" Землі зайняла б 42 хвилини і 12 секунд, проте дослідження аспіранта фізики Університету Макгілла в Монреалі (Канада), Олександра Клотця, свідчить про те, що нам насправді знадобилося б лише 38 хвилин. Вчений дійшов такого висновку, коли взяв до уваги різну щільність верств нашої планети, що призвело до скорочення часу подорожі.

Раніше Фокус писав про те, що стародавня карта Землі покаже, де знаходився ваш будинок за часів динозаврів.