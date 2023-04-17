Путешествие сквозь земное ядро. Начав копать тоннель из Москвы, русские утонут в Тихом океане (фото)

Исследователи создали новую интерактивную карту, которая показывает, где вы окажетесь, если начнете копать тоннель прямо сквозь "сердце планеты".

Related video

Множество лет велись бесплодные дискуссии о том, где окажется кто-то, если начнет копать тоннель прямо под собой с целью выйти с другой стороны. Некоторые могли бы предположить, что копай они тоннель из Британии, то, вероятно, оказались бы в Австралии, а стартовав из США оказались бы в Китае. Однако реальность такова, что в большинстве случаев мы бы оказались посреди открытого океана, пишет Daily Mail.

Физически мы, конечно, никогда не сможем преодолеть этот путь в почти 13 000 километров, пройдя земную кору, мантию, внутреннее и внешнее ядро. Однако новая интерактивная карта Antipodes Map website предоставляет теоретический способ проверить "антипод" локации, в которой вы находитесь.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Под "антиподом" предполагается другая сторона мира, простыми словами точка поверхности Земли, диаметрально противоположная той, где находитесь вы. По сути, эти две точки соединены прямой линией, проходящей через "сердце Земли".

Поверхность нашей планеты на 71% состоит из воды, а потому вовсе не удивительно, что в большинстве случаев, откуда бы мы не начали копать свой тоннель, мы, вероятнее всего, оказались бы в открытом океане. Тем не менее существуют множество городов, отправившись из которых в путешествие через центр Земли, мы бы оказались на материке. Например, Окланд в Новой Зеландии связан с Севильей и Малагой в Испании, а копая тоннель из Шанхая в Китае, мы бы оказались в столице Аргентины, Буэнос-Айресе.

Любопытно, что большинство китайских городов, относятся к меньшинству в этом списке, прокопав тоннель из которых, вы, вероятно, очутились бы на суше, а не в открытом море. Например, отправившись в путешествие из центра Пекина вы бы оказались в Рио-Негро, недалеко от Баия-Бланки в Аргентине.

Авторы интерактивной карты отмечают, что одним из примеров двух точных антиподов является Улан-Удэ в России и Пуэрто-Наталес в Чили. Однако если бы россияне собрались начать копать тоннель из центра Москвы, они бы, вероятно, оказались в Тихом океан, где вокруг ни одной живой души, только рыбы.

Начав копать тоннель в Москве, русские оказались бы в открытом океане Фото: Antipodes Map website

Также известно, что две крупнейшие заселенные антиподальные области расположены в Восточной Азии (Китай и Монголия) и в Южной Америке (Аргентине и Чили). При этом все антиподы крупнейшего массива суши, Австралийского материка, полностью погружены в океан.

Известно, что американец, вырывший яму на Таймс-сквер в Нью-Йорке оказался бы в океане у побережья Австралии; британцы, начавшие копать под зданием парламента, появились бы у берегов Новой Зеландии; а украинцы, начавшие копать тоннель в Киеве, вынырнули бы в открытом океане у берегов Аргентины; прокопав тоннель в Токио, вы бы вновь появились у берегов Уругвая.

Тонель из Киева привел бы нас к берегам Аргентины Фото: Antipodes Map website

Интерактивная карта показывает, что если бы мы прокопали прямой тоннель из большинства районов Европы или США, мы бы оказались в открытом океане, среди рыб, китов и других обитателей,

Кстати, изначально считалось, что подобное путешествие сквозь "сердце" Земли заняло бы 42 минут и 12 секунд, однако исследование аспиранта физики Университета Макгилла в Монреале (Канада), Александра Клотца, свидетельствует о том, что нам на самом деле понадобилось бы всего 38 минут. Ученый пришел к такому выводу, когда принял во внимание различную плотность слоев нашей планеты, что и привело к сокращению времени путешествия.

Ранее Фокус писал о том, что древняя карта Земли покажет, где находился ваш дом во времена динозавров.