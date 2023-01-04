Путешествие в прошлое. Древняя карта Земли покажет, где находился ваш дом во времена динозавров

Ученые использовали данные о движении тектонических плит и палеографические карты, чтобы составить интерактивный глобус Земли.

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Внешний вид планеты, какой мы ее знаем сегодня, относительно новый. Суша и океаны, которые мы видим сегодня на глобусе являются продуктом работы тектонических плит, которые то и дело складываются, словно головоломка, пишет IFL Science.

Эти кусочки головоломки смещаются, однако слишком медленно, чтобы мы могли заметить это в течение своей жизни. Однако ученые предлагают взглянуть на глобус нашего мира в масштабе миллионов лет — движение массивов суши вернет нас назад во время динозавров и мегалодона, чтобы сделать земной шар совершенно неузнаваемым для наших глаз.

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В новом исследовании ученые создали инструмент, способный помочь нам переместиться во времени — от нынешнего, до времен первых позвоночных, первых гоминидов и динозавров.

Для этого создатель Древней карты Земли Ян Вебстер использовал данные о движении тектонических плит и палеографические карты Кристофера Скотезе из проекта PALEOMAP.

Таким образом каждому человеку на Земли предоставляют возможность путешествий во времени — например, отправиться на 750 миллионов лет назад, перепрыгнуть н 250 миллионов лет назад и вернуться обратно — в нынешнее время.

[ + – ] Киев 750 миллионов лет назад Фото: dinosaurpictures.org

Интерактивный глобус позволяет "прожить" самые знаковые моменты Земли или зажав левую или правую клавиши на клавиатуре, посмотреть, как континенты распадались и сходились, формирую привычную нам форму планеты. Кроме того, на карте есть опции, которые позволяют выбрать ваш город на древнем глобусе Земли, переместиться в определенный промежуток времени или определенные важные моменты в истории нашей планеты.

Просто укажите свой адрес в Древней карте Земли, и вы увидите, где располагалось ваше нынешнее место жительства в тот или иной отрезок времени жизни планеты. Интерактивный глобус находится в открытом доступе по ссылке.

Ранее Фокус писал, что путешествия во времени возможны, но есть одно условие: что говорят физики.