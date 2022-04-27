Путешествия во времени возможны, но есть одно условие: что говорят физики

Канадский ученый предложил необычный вариант решения вопроса с путешествиями во времени.

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Наверное, каждому из нас хотелось бы вернуться в прошлое и что-то там изменить. Но современная наука считает, что это теоретически невозможно. Но, есть ли определенные варианты, как сделать путешествия во времени реальностью? Физик Барак Шошани из Университета Брока, Канада, считает, что они существуют и поделился своими размышлениями с изданием The Conversation.

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"Современное понимание времени и причинно-следственных связей исходит из общей теории относительности. Физики вполне уверены, что она дает точное описание причинно-следственной структуры нашей Вселенной. Но в то же время ученые много лет пытались использовать общую теорию относительности, чтобы выяснить, возможны ли путешествия во времени. Оказывается, можно написать уравнения, описывающие путешествия во времени, и они полностью совместимы и согласуются с теорией относительности. Но физика не математика, и уравнения бессмысленны, если они ничему не соответствуют в реальности", — говорит Шошани.

Аргументы против путешествий во времени

По словам ученого, есть несколько проблем, которые приводят нас к тому, что эти уравнения могут быть нереалистичными. Во-первых, возможно, для создания машины времени необходима необычная материя, то есть материя с отрицательной энергией. Но ее не так просто найти. Теоретически, ее можно создать только в небольшом количестве и на очень короткий период времени.

"Но нет никаких доказательств того, что ее нельзя создать в необходимом количестве. С другой стороны, могут существовать уравнения, которые позволяют путешествие во времени без использования необычной материи. Это значит, что эта проблема может быть связана с ограниченностью наших технологий или же недостаточным пониманием квантовой механики", — говорит Шошани.

Но есть еще одна проблема. Она связана с тем, что путешествия во времени противоречат логике в виде парадоксов путешествий во времени.

[ + – ] Путешествия во времени противоречат логике в виде парадоксов путешествий во времени Фото: The Conversation

Парадоксы путешествий во времени

Есть несколько таких парадоксов, но самыми проблемными являются парадоксы последовательности. Если вспомнить научную фантастику, то эти парадоксы появляются тогда, когда происходит определенное событие, которое приводит к изменению прошлого, но само изменение в первую очередь предотвращает само это событие.

"Представьте себе, что вы входите в машину времени, чтобы вернуться на 5 минут назад в прошлое и уничтожаете машину времени. Если вы ее уничтожили, значит вы не сможете ею воспользоваться через 5 минут", — говорит Шошани.

Отсюда и получается парадокс. Если вы не можете использовать машину времени, то не можете и вернуться в прошлое, чтобы ее уничтожить. Значит она целая и вы можете вернуться в прошлое и уничтожить ее.

"Другими словами, машина времени уничтожается только тогда, когда она не уничтожается. Поскольку ее нельзя одновременно и уничтожить, и не уничтожить, этот вариант является нереалистичным и парадоксальным", — говорит Шошани.

Устранение парадоксов

Писатели-фантасты в своих произведениях часто утверждают, что парадоксы путешествий во времени можно создать. Это касается того, что людей, которые отправляются в прошлое предупреждают, чтобы они не вносили никаких изменений в прошлое и избегали встречи с самими собой.

[ + – ] В фильме "Назад в будущее" как раз имеются постоянные предупреждения об опасности изменения своего прошлого

"Но в физике парадокс — это чисто теоретическое понятие, которое указывает на не реалистичность теории. Другими словами, парадоксы последовательности не просто говорят о том, что путешествие во времени опасно, а о том, что оно просто невозможно", — говорит Шошани.

Теория Шошани

"Недавно мы вместе со студентами провели исследование, которое показало, что наличие множества параллельных временных линий может разрешить парадоксы путешествий во времени", — говорит Шашони.

По словам ученого, разработанная теория очень проста. Когда вы выходите из машины времени, то попадаете в совсем другой, параллельный временной поток. В этой временной линии можно делать все, что угодно, в том числе, даже уничтожить машину времени. Эти действия ничего не поменяют во временном потоке из которого прибыл человек.

"Поскольку я не могу уничтожить машину времени в линии времени, из которого я прибыл, то парадокса нет", — говорит Шашони.

По словам ученого, путешествия во времени возможны, но только если наша Вселенная может позволить сосуществовать нескольким линиям времени. Теоретически это возможно, если предположить, что время разделяется на насколько параллельных историй, которые происходят одновременно, но с разными результатами окончания событий.

"Но это лишь предположение. Сейчас мы работаем над поиском конкретной теории путешествий во времени с множественными историями, которая полностью совместима с общей теорией относительности. Но даже если нам удастся найти такую ​​теорию, этого будет недостаточно, чтобы доказать, что путешествия во времени возможны, но это, по крайней мере, будет означать, что путешествия во времени не исключаются парадоксами последовательности", — говорит Шашони.