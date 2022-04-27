Подорожі в часі можливі, але є одна умова: що кажуть фізики

Канадський учений запропонував незвичайний варіант вирішення питання з подорожами у часі.

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Напевно, кожному з нас хотілося б повернутись у минуле і щось там змінити. Але сучасна наука вважає, що це теоретично неможливо. Але чи є певні варіанти, як зробити подорожі в часі реальністю? Фізик Барак Шошані з Університету Брока, Канада, вважає, що вони існують і поділився своїми роздумами з виданням The Conversation.

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"Сучасне розуміння часу та причинно-наслідкових зв'язків виходить із загальної теорії відносності. Фізики цілком упевнені, що вона дає точний опис причинно-наслідкової структури нашого Всесвіту. Але водночас учені багато років намагалися використати загальну теорію відносності, щоб з'ясувати, чи можливі подорожі в часі. Виявляється, можна написати рівняння, що описують подорожі в часі, і вони повністю сумісні й узгоджуються з теорією відносності. Але фізика не математика, й рівняння марні, тому що вони нічому не відповідають у реальності", — каже Шошані.

Аргументи проти подорожей у часі

За словами вченого, є кілька проблем, які призводять до того, що ці рівняння можуть бути нереалістичними. По-перше, можливо, для створення машини часу потрібна незвичайна матерія, тобто матерія з негативною енергією. Але її не так просто знайти. Теоретично, її можна створити лише в невеликій кількості та на дуже короткий період часу.

"Але немає жодних доказів того, що її не можна створити в необхідній кількості. З іншого боку, можуть існувати рівняння, які дозволяють подорож у часі без використання незвичайної матерії. Це означає, що ця проблема може бути пов'язана з обмеженістю наших технологій або недостатнім розумінням квантової механіки", — каже Шошані.

Але є ще одна проблема. Вона пов'язана з тим, що подорожі у часі суперечать логіці як парадоксів подорожей у часі.

[ + – ] Подорожі в часі суперечать логіці як парадоксів подорожей у часі Фото: The Conversation

Парадокси подорожей у часі

Є кілька таких парадоксів, але найпроблемнішими є парадокси послідовності. Якщо згадати наукову фантастику, то ці парадокси з'являються тоді, коли відбувається певна подія, яка призводить до зміни минулого, але сама зміна насамперед запобігає сама цій події.

"Уявіть собі, що ви входите в машину часу, щоб повернутися на 5 хвилин тому в минуле і знищуєте машину часу. Якщо ви її знищили, то ви не зможете нею скористатися через 5 хвилин", — говорить Шошані.

Звідси й виходить феномен. Якщо ви не можете використовувати машину часу, то не можете повернутися в минуле, щоб її знищити. Значить, вона ціла і ви можете повернутися в минуле і знищити її.

"Іншими словами, машина часу знищується лише тоді, коли вона не знищується. Оскільки її не можна одночасно і знищити, і не знищити, цей варіант є нереалістичним і парадоксальним", — каже Шошані.

Усунення парадоксів

Письменники-фантасти у своїх творах часто стверджують, що парадокси подорожей у часі можна створити. Це стосується того, що людей, які вирушають у минуле, попереджають, щоб вони не вносили жодних змін у минуле й уникали зустрічі із самими собою.

[ + – ] У фільмі "Назад у майбутнє" є постійні попередження про небезпеку зміни свого минулого

"Але у фізиці парадокс — це суто теоретичне поняття, яке вказує на нереалістичність теорії. Іншими словами, парадокси послідовності не просто говорять про те, що подорож у часі небезпечна, а про те, що вона просто неможлива", — говорить Шошані.

Теорія Шошані

"Нещодавно ми разом зі студентами провели дослідження, яке показало, що наявність множини паралельних часових ліній може дозволити парадокси подорожей у часі", — каже Шашоні.

За словами вченого, розроблена теорія є дуже простою. Коли ви виходите з машини часу, то потрапляєте в зовсім інший, паралельний тимчасовий потік. У цій часовій лінії можна робити все, що завгодно, навіть знищити машину часу. Ці дії нічого не змінять у тимчасовому потоці, з якого прибула людина.

"Оскільки я не можу знищити машину часу в лінії часу, з якого я прибув, то парадоксу немає", — каже Шашоні.

За словами вченого, подорожі в часі можливі, але тільки якщо наш Всесвіт може дозволити співіснувати кільком лініям часу. Теоретично це можливо, якщо припустити, що час поділяється на скільки паралельних історій, що відбуваються одночасно, але з різними результатами закінчення подій.

"Але це лише припущення. Зараз ми працюємо над пошуком конкретної теорії подорожей у часі з множинними історіями, яка повністю сумісна із загальною теорією відносності. Але навіть якщо нам вдасться знайти таку теорію, цього буде замало, щоб довести, що подорожі в часі можливі, але це принаймні означатиме, що подорожі в часі не унеможливлюються парадоксами послідовності", — каже Шашоні.