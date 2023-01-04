Подорож у минуле. Стародавня карта Землі покаже, де був ваш дім за часів динозаврів

Учені використали дані про рух тектонічних плит і палеографічні карти, щоб скласти інтерактивний глобус Землі.

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Зовнішній вигляд планети, який ми знаємо сьогодні, відносно новий. Суша й океани, які ми бачимо сьогодні на глобусі, є продуктом роботи тектонічних плит, які раз у раз складаються, немов головоломка, пише IFL Science.

Ці шматочки головоломки зміщуються, проте занадто повільно, щоб ми могли помітити це протягом свого життя. Проте вчені пропонують поглянути на глобус нашого світу в масштабі мільйонів років — рух масивів суші поверне нас назад у часи динозаврів і мегалодону, щоб зробити земну кулю абсолютно невпізнанною для наших очей.

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У новому дослідженні вчені створили інструмент, здатний допомогти нам переміститися в часі — від нинішнього до перших хребетних, перших гомінідів і динозаврів.

Для цього творець стародавньої карти Землі Ян Вебстер використав дані про рух тектонічних плит і палеографічні карти Крістофера Скотезе з проєкту PALEOMAP.

Так кожній людині на Землі надають можливість подорожей у часі — наприклад, вирушити на 750 мільйонів років назад, перестрибнути на 250 мільйонів років назад і повернутися в теперішній час.

[ + – ] Київ 750 мільйонів років тому Фото: dinosaurpictures.org

Інтерактивний глобус дозволяє "прожити" найзнаковіші моменти Землі або, якщо затиснути ліву чи праву клавіші на клавіатурі, подивитися, як континенти розпадалися та сходилися, формуючи звичну для нас форму планети. Крім того, на карті є опції, які дозволяють вибрати ваше місто на стародавньому глобусі Землі, переміститися в певний проміжок часу чи певні важливі моменти в історії нашої планети.

Просто вкажіть свою адресу в стародавній карті Землі, і ви побачите, де розташовувалося ваше місце проживання в той чи інший відрізок часу життя планети. Інтерактивний глобус перебуває у відкритому доступі за посиланням.

Раніше Фокус писав, що подорожі в часі можливі, але є одна умова: що кажуть фізики.