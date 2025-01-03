"Сбросим оковы колониализма": Гренландия захотела независимости от Дании

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, но сейчас является автономной территорией. Премьер-министр острова Муте Эгеде уверен, что пора делать следующий шаг и строить будущее самостоятельно.

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Гренландия заявила о желании получить независимость от Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде рассказал об этом в новогоднем обращении, пишет агентство Reuters.

Слова Эгеде последовали за намеками избранного президента Дональда Трампа о нахождении Гренландии под контролем США. Трамп заявил, что рассматривает возможность покупки Гренландии и даже отменил визит в Данию после того, как ее чиновники заявили о невозможности продажи автономии.

"Пришло время, чтобы мы сами шагнули и определили свое будущее, с кем мы будем тесно сотрудничать. Кто будет нашими торговыми партнерами", — заявил глава правительства Гренландии.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года, но теперь является самоуправляемой территорией. В 2009 году она получила право провозгласить независимость путем голосования. В 2023 году правительство Гренландии представило первый проект конституции.

История и нынешние отношения показали, что сотрудничество с Данией не привело к созданию полного равенства, добавил Эгеде.

"Настало время сделать следующий шаг. Как и другие страны, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем назвать оковами колониализма, и двигаться вперед", — сказал он.

Население Гренландии составляет около 57 000 человек. Несмотря на богатые запасы полезных ископаемых, нефти и природного газа, экономика острова сильно зависит от рыболовства и ежегодных дотаций от Дании, отмечает Reuters.

Напомним, Гренландия теряет ледяной покров из-за климатического кризиса. С 2010 по 2023 годы остров суммарно потерял до 2,4 тысячи кубических километров льда.Такого объема хватит для заполнения крупнейшего озера Африки Виктория.

Американцы разместили военную базу Кэмп-Сенчури, но она осталась заброшенной под ледяным щитом Гренландии. Официально база предназначалась для испытаний строительных технологий и проведения научных исследований в Арктике.