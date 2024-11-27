"Город подо льдом": заброшенная военная база США в Гренландии угрожает катастрофой

Двое ученых, обследовавших Гренландский ледниковый щит, при попытке составить карту местности, обнаружили Кэмп-Сенчури — военную базу США времен холодной войны.

Новый радиолокационный снимок, сделанный во время апрельского полета NASA, демонстрирует структурные элементы Кэмп-Сенчури — заброшенной военной базы США, погребенной под ледяным щитом Гренландии. По данным НАСА, это не первый случай, когда база была замечена в ходе радарных полетов, но теперь ее удалось рассмотреть детально. Об этом пишет USA TODAY.

Военная база США Camp Century в Гренландии

"Мы искали ледовое ложе и обнаружили Camp Century. Сначала мы не поняли, что это такое ", — сказал Алекс Гарднер, ученый-криосферник из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), который помогал руководить проектом, в своем заявлении.

"Согласно новым данным, отдельные структуры в секретном городе видны так, как никогда ранее", — говорится в заявлении Чада Грина, специалиста по криосфере из JPL, который также участвовал в полете.

Официальным назначением базы было испытание строительных технологий и проведение научных исследований в Арктике. Она также служила сверхсекретным полигоном для проверки возможности развертывания ядерных ракет из Арктики во время Холодной войны.

Военная база Кэмп-Сенчури Фото: NASA

База вмещала 85-200 солдат и работала на ядерном реакторе. Образцы ледяных кернов, взятые на базе, до сих пор цитируются в исследованиях, по словам Уильяма Колгана, климатолога и ледников из Йоркского университета в Торонто, Канада, и научного сотрудника CIRES, который был соавтором исследования базы, опубликованного в августе.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что изменение климата приведет к таянию примерно 30-метрового слоя льда, покрывающего базу, и попаданию отходов с базы в атмосферу.

"Когда мы посмотрели на климатические симуляции, они предположили, что вместо постоянного снегопада, похоже, что уже в 2090 году участок может перейти от чистого снегопада к чистому таянию и это будет лишь вопросом времени, когда отходы растают; это станет необратимым", — сказал Колган.

Ученые из CIRES подсчитали, что подо льдом погребено 136 акров отходов с базы Кэмп-Сенчури, в том числе 53 000 галлонов дизельного топлива, 63 000 галлонов сточных вод и неизвестный объем низкоактивного радиоактивного хладагента из ядерного генератора.

Что известно о военной базе Кэмп-Сенчури

База Кэмп-Сенчури была заброшена в 1967 году после того, как программа запуска ракет была отклонена Объединенным комитетом начальников штабов. Инженерный корпус армии США вывез камеру ядерной реакции с объекта, но оставил всю остальную инфраструктуру и отходы.

Военная база Кэмп-Сенчури Фото: US Army

Кэмп-Сенчури позже оказался "проектом прикрытия" для проекта "Ледяной червь", секретного плана по установке пусковых установок ядерных ракет под ледяным щитом Гренландии. Проект Project Iceworm был заброшен в 1967 году, когда выяснилось, что гренландский лед недостаточно стабилен, чтобы конструкции были жизнеспособны в долгосрочной перспективе.

Кэмп-Сенчури представляла собой сеть траншей, вырытых в снегу и льду и выстланных гофрированными стальными арками.

Напомним, в Гренландии была найдена "призрачная варежка", которая потрясла ученых. И теперь выяснилось, что это такое.