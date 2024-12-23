Американская традиция с ХІХ века: Дональд Трамп хочет "купить" Гренландию

Политик назвал "абсолютной необходимостью" установление контроля над Гренландией. США еще с середины XIX века пытались купить или занять остров.

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Избранный президент Трамп дал понять, что хочет, чтобы Гренландия находилась под контролем США, назвав в воскресенье соучредителя PayPal Кена Хауэри своим кандидатом на пост посла США в Дании. Об этом пишет Axios.

Во время своего первого срока пребывания в Белом доме Трамп заявил, что рассматривает возможность покупки Гренландии США, и отменил государственную поездку в Данию после того, как датские чиновники заявили, что автономная территория, являющаяся частью королевства, не продается.

Последние комментарии по Гренландии он сделал после того, как ранее в выходные потребовал от властей Панамы снизить плату за проход американских судов через Панамский канал или вернуть контроль над ним Соединенным Штатам.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью", — написал Трамп в сообщении для своей соцсети Truth Social на Howery.

Пост Дональда Трампа Фото: Скриншот

"Кен прекрасно справится с задачей представления интересов Соединенных Штатов", — отметил он.

Представители Трампа и Министерства иностранных дел Дании не сразу отреагировали на просьбу Axios прокомментировать ситуацию.

Стоит отметить, что США неоднократно, начиная с 1867 года, рассматривали или пытались купить Гренландию — крупнейший в мире остров, не являющийся континентом. Разговоры об аннексии снова всплыли во время Второй мировой войны, когда Дания сдалась нацистской Германии, а США оккупировали Гренландию.

Американцы в Гренландии во время Второй мировой войны Фото: Facebook Greenland Today

Гренландия является частью континента Северная Америка, но имеет тесные геополитические связи с Европой и получает финансирование от ЕС, поскольку классифицируется как заморская территория, связанная с блоком через Данию.

Территория имеет выход к Арктике, где между странами идет гонка за ресурсы в регионе, который, как показывают исследования, уже ощущает на себе последствия изменения климата .

Почему США должны взять контроль над Гренландией

Несмотря на кажущуюся абсурдность заявления Трампа, недавние изменения в геополитической реальности Северной Атлантики делают формальные отношения между Вашингтоном и Нууком — столицей Гренландии — необходимыми, считают некоторые эксперты. Так, в материале WSJ, Александр Б. Грей описывает ситуацию, в которой оказалась Гренландия. И перспективы от сотрудничества Гренландии с США.

Гренландия Фото: Facebook Greenland Today

Во-первых, гренландцы движутся к независимости от Дании. Закон о самоуправлении Гренландии 2009 года устанавливает значительную автономию острова, включая некоторую свободу действий в ведении собственных иностранных дел. В политике Гренландии в области внешней политики, безопасности и обороны от февраля 2024 года говорится, что независимость является конечной целью. Но Гренландия является наименее густонаселенным политическим образованием в мире. Если она отделится от Дании, она будет отвечать за свою собственную безопасность, а с этой задачей она плохо справится. Это вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая второе важное событие: Россия и Китай угрожают статус-кво в Арктике. Москва заявила о своих правах на значительные участки Северного Ледовитого океана, в том числе внутри исключительной экономической зоны Гренландии. Российские исследовательские суда вторглись в воды Гренландии, а Россия расширяет свои арктические базы и грозный ледокольный флот. Китай объявил себя "почти арктическим государством", создал судоходную сеть под названием "Полярный шелковый путь" и построил собственный ледокольный флот. Наконец, считается, что Гренландия обладает значительными природными ресурсами, включая золото, серебро, медь, нефть, уран и редкоземельные минералы. Это возможность для противников эксплуатировать ресурсы, не обращая внимания на местные сообщества или экологические проблемы. Независимая Гренландия не сможет противостоять принудительной добыче, подобной той, что практикуют Китай и Россия.

Гренландия расположена между США и Европой Фото: Скриншот

США могут предложить вариант, который сохранит суверенитет Гренландии, одновременно защищая ее от злонамеренных субъектов. США десятилетиями использовали Договоры о свободной ассоциации с тремя небольшими островными государствами в Тихом океане. Эти COFA предоставляют Микронезии, Палау и Маршалловым Островам полную независимость и право вести свои собственные внешние отношения, а также предоставляют военный доступ США и требуют от Вашингтона обеспечивать их оборону. США также оказывают экономическую поддержку.

"Поскольку Гренландия стремится отделиться от Дании, США должны быть готовы протянуть руку помощи. Безопасность и экономические интересы Запада окажутся под угрозой, если независимая Гренландия, окруженная хищными иностранными субъектами, не будет иметь внешней защиты. У Дональда Трампа есть шанс договориться о сделке века", — отмечают журналисты WSJ.

Гренландия хочет получить независимость от Дании Фото: Facebook Greenland Today

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп ответил на упреки в его сторону относительно роста влияния на принятие политических решений со стороны бизнесмена Илона Маска. Трамп заявил, что выпады в его сторону, что он якобы "уступил президентство Маску", являются "фикцией". По словам Трампа, бизнесмену не получится стать президентом Америки, ведь он родился не в США.